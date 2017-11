Richa dá posse os novos conselheiros estaduais de Cultura

O governador Beto Richa deu posse nesta quinta-feira (30) aos novos membros do Conselho Estadual de Cultura (Consec). A solenidade foi no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Richa ressaltou o papel da cultura no fortalecimento e desenvolvimento da sociedade e ressaltou o papel dos conselheiros na área.

“O Conselho foi criado pelo nosso governo, demonstrando a importância da participação de artistas e de todas as pessoas que militam na área cultural para ajudar o governo na elaboração de políticas culturais”, afirmou ele. “Eles também devem fiscalizar a execução das ações e dos investimentos feitos pelo poder público. É valiosa a participação destes conselheiros, que foram escolhidos de forma democrática e transparente”, ressaltou.

Criado em 2012, o Consec é um órgão colegiado da Secretaria de Estado da Cultura composto por representantes da sociedade civil e do poder público. Sua finalidade é garantir a participação da sociedade na formulação das políticas públicas de cultura para o Paraná.

Os conselheiros foram eleitos para o biênio 2017-2019 e têm a responsabilidade de fiscalizar a execução dos projetos culturais e a aplicação de recursos, emitir pareceres sobre questões técnico-culturais, incentivar a proteção do patrimônio cultural, valorizar as manifestações culturais locais e regionais, incentivar pesquisas sobre a cultura paranaense, entre outras atribuições.

AVANÇOS – O governador também falou sobre os avanços na área cultural de 2011 para cá, destacando a revitalização da Biblioteca Pública do Paraná e do Teatro Guaíra e a criação do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice). “O Paraná avança fortemente na área cultural. Ampliamos os recursos para a área. O Profice, que financia projetos culturais, já tem garantido R$ 25 milhões e mais R$ 30 milhões assegurados para os próximos dois anos”, citou. “Também regularizamos a situação da Orquestra Sinfônica do Paraná, criado pelo governador José Richa, e do Balé do Teatro Guaíra”, disse o governador.

PARTICIPAÇÃO – O secretário estadual da Cultura, João Luiz Fiani, que preside o Consec, enfatizou a participação igualitária de conselheiros, com representantes de todo o Estado e de diferentes áreas culturais.

“Montamos uma estratégia de planejamento que vai funcionar nos próximos dois anos e aprovamos o Plano Estadual de Cultura, que vai guiar esse trabalho”, explicou. “Temos dez anos de metas e diretrizes, para este e para os próximos conselhos, que vão trabalhar em cima de todos os setores culturais. Estamos em um bom caminho, bem próximos dos artistas e de todos os segmentos de cultura”, afirmou.

ELEIÇÃO - A eleição para a escolha dos representantes da sociedade civil no Consec ocorreu de 19 de agosto a 3 de setembro, por meio da Conferência Estadual de Cultura 2017. Foram escolhidos 17 conselheiros titulares e suplentes das oito macrorregiões histórico-culturais e de nove das dez áreas artístico-culturais. A única área que não teve definido o representante no Consec foi a de Circo, que teve uma candidata inscrita, mas sem votos contabilizados.

Disputaram as vagas ao Consec 54 delegados-candidatos, sendo 32 das macrorregiões e 22 das áreas culturais. Os outros 18 integrantes do Consec são representantes do poder público e gestores de cultura do Sistema S, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) e das universidades estaduais e das federais localizadas no Paraná, conforme estabelecido na Lei 17063/12, totalizando 35 conselheiros.

REPRESENTANTES – O secretário municipal de Cultura de Londrina, Caio Júlio Cesaro, eleito para o Conselho, ressaltou a importância do órgão, principalmente para o Interior do Estado. “Nosso papel é discutir as políticas culturais do Estado e trabalhar como uma instância consultiva, deliberativa e de fiscalização, em prol da cultura do Paraná”, disse. “Buscamos a democratização e descentralização dos recursos e equipamentos. Tenho que destacar que nesta gestão as políticas e editais têm um olhar especial para o Interior, que faz toda a diferença para o Estado”, afirmou

Representante do setor audiovisual, Jeferson Miranda foi suplente do conselho na gestão anterior. “A gente tem o desafio de continuar ampliando a participação da atividade audiovisual no Estado, que foi muito fortalecida, mas ainda precisa continuar caminhando nas conquistas para aprimorar cada vez mais esta atividade”, ressaltou. “Temos um trabalho constante de fiscalização e de apoio para que o Plano Estadual de Cultura seja efetivamente aplicado”, disse.

A importância de ações culturais mais efetivas nos municípios, conforme prevê o Plano Estadual, também foi destacada pela diretora de Cultura do município de Francisco Beltrão, Mariah Silva. “Algumas demandas precisam ser trabalhadas. Acredito que os conselheiros possam ajudar bastante nesta área. Precisamos todos trabalhar juntos para que a cultura possa se desenvolver, dentro de cada setor e de cada município”, afirmou.

REUNIÃO DE TRABALHO – Os novos conselheiros estiveram reunidos durante toda a quinta-feira para dar início aos trabalhos da nova gestão. Foram apresentadas as atribuições do conselho aos novos membros, a estrutura da Secretaria da Cultura e o balanço anual das ações, atividades, projetos e programas desenvolvidos pela pasta e por suas vinculadas, como o Centro Cultural Teatro Guaíra, a Biblioteca Pública do Paraná e os museus do Estado.

Neste primeiro encontro também ficou definido o calendário de reuniões para 2018, além de serem formados os grupos de trabalho para acompanhamento das ações do órgão.

BOX

Membros do Conselho Estadual da Cultura 2017-2019

João Luiz Fiani (Presidente)

Antonia Marlene Vilaca Telles

Beni Moura Cardozo

Biratã Higino Almeida Giacomoni

Caio Julio Cesaro

Celso Tadeu de Azevedo Silveira

Deivid Carlos Santos Lima

Doraci Senger Luy

Fernando Rohnelt Durante

Gehad Ismail Hajar

Harrison de Camargo

Ingrid Kelly Dias Bozza

Jeferson Ayetta de Miranda

João Henrique Ernesto de Andrade

João Luiz dos Santos

José Maria de Almeida Junior

Juliana Aparecida Balansin

Laercio Sobral

Lendro Franklin Gorsdorf

Leonardo Franceschi Ferreira

Luciano Marcelo Pietro Biaggi

Luis Cesar Ferreira

Marco Aurélio Koentopp

Maria Ivonete Silva

Maristela Massaro Carrara Bruneri

Meryna Therezinha Juliano Rosa

Norberto Heinz

Pedro Augusto Pereira Gonçalves

Regina Elena Iorio

Rosemari Aparecida de Oliveira Cavalli

Roseneide Sangá

Sergio Marcos Krieger

Soraya Lucas Amaral

Thatianne André da Silva

Viviane Regina Calikevstz