Universidades estaduais estão entre as 50 melhores do Brasil

As universidades estaduais de Londrina, Maringá, de Ponta Grossa, do Centro-Oeste e do Oeste do Paraná possuem quatro cursos entre os melhores do Brasil. São os cursos de Agronomia, Medicina, Odontologia e Zootecnia. A avaliação foi feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao Ministério da Educação (MEC). Foram avaliados bacharelados nas áreas de saúde, ciências agrárias e áreas afins. O trabalho envolveu 18 áreas e 4.300 cursos no triênio 2014, 2015 e 2016.

Na graduação em Agronomia, as universidades estaduais ficaram posicionadas entre as 50 melhores do país, levando em conta instituições públicas e privadas. A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), que alcançou nota 5 (conceito máximo) no Conceito Preliminar de Curso (CPC), ocupa a terceira colocação de melhor instituição, seguida pela Universidade de Ponta Grossa (UEPG) em 12ª, e a de Londrina (UEL) em 18ª e a de Maringá (UEM) em 43ª. Foram avaliados 250 cursos de Agronomia.

ESTADUAL - No cenário estadual, a Unicentro também ficou em terceiro lugar, seguida pela UEPG entre as quatro melhores, UEL em 7ª e UEM fechando a lista das 10 universidades mais bem posicionadas.

“A Unicentro apresentou uma posição bastante expressiva no conceito nacional, destacando diversos cursos entre os melhores. Tivemos um crescimento anual da instituição evidenciado pela conceituação dos cursos”, destacou o reitor Aldo Bona. A universidade também conquistou o 24ª lugar em Nutrição no Brasil e a 2ª colocação entre as paranaenses.

ODONTOLOGIA - Outro curso que as universidades estaduais, tradicionalmente, apresentam boa classificação no cenário nacional é Odontologia. Na avaliação do MEC, a UEPG está entre as 10 melhores instituições para estudar no Brasil e a melhor no Paraná. A UEM vem logo em seguida em 15ª no ranking nacional e em 3ª entre as intuições do estado.

A Universidade estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) também ganhou destaque em Odontologia, com conceito 4 no CPC, e figurou entre as 40 melhores universidades brasileiras e a sétima do estado.

“Os cursos de Odontologia das nossas universidades, historicamente, se destacaram nas classificações do MEC. O trabalho realizado nessa e em outras áreas que foram avaliadas seguem o padrão exemplar de formação acadêmica que mantemos como meta na Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior”, avaliou o secretário João Carlos Gomes.

OUTRAS ÁREAS - Entre os 90 cursos de Zootecnia ranqueados, três universidades compõem as 40 melhores do país. A UEPG aparece em 4ª lugar nacional e 1ª entre as paranaenses, acompanhada da UEL (14ª nacional e 3ª no estado) e Unioeste (36ª no Brasil e 5ª no Paraná).

As graduações em Medicina e Biomedicina nas estaduais, cursos concorridos, conquistaram boas posições entre os classificados. Das 177 universidades avaliadas em Medicina, a UEM aparece com o melhor curso no Paraná e o 11ª no Brasil. A UEPG também manteve boa colocação em 4ª lugar do estado e 31ª no ranking nacional.

Em Biomedicina UEM e UEL compõem o “top 25” do MEC. A estadual de Maringá é a 15ª melhor do país e 3ª do estado e a UEL, criada nos anos 2000, é a 21ª do Brasil e 4ª classificada entre as universidades paranaenses.