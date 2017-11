Premiados vencedores do 5º Concurso de Desenho do Porto Escola

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) promoveu nesta quinta-feira (30), a premiação dos quinze alunos vencedores do Concurso de Desenho e Frase do Projeto Porto Escola, de Paranaguá e Antonina. No evento, que contou com a presença do prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, também foi assinado o termo de continuidade do Projeto para 2018, em ambas as cidades do Litoral.

Os alunos vencedores ganharam um passeio de barco pela baía de Paranaguá. Além disso, todos os desenhos escolhidos foram emoldurados em quadros e entregues aos seus autores. A Appa também inaugurou uma nova exposição dos desenhos vencedores de 2015 a 2017, no Palácio Taguaré.

INSPIROU NOS NAVIOS - O aluno Luis Otavio dos Santos da Silva, da escola Professor Aracy Pinheiro Lima, em Antonina, que foi um dos vencedores do concurso, disse que se inspirou nos navios que avistou na visita do Porto Escola para fazer seu desenho. “Estou feliz com a premiação, porque esta é a primeira vez que ando de barco e posso ver tantas paisagens”, contou Luis Otavio. “Foi uma oportunidade boa para as crianças conhecerem o Porto e elas ficaram muito empolgadas”, comentou sua professora Janaina de Costa Cunha.

Ao todo, a Appa recebeu 343 desenhos de estudantes de Paranaguá e 146 de Antonina. Os desenhos contendo frases sobre o Porto foram feitos por alunos do 5º ano do ensino fundamental, matriculados nas escolas municipais e que participaram do Projeto Porto Escola durante o segundo semestre de 2017.

EXPRESSAR - De acordo com o diretor-presidente da Appa, Luiz Henrique Dividino, o objetivo do concurso é incentivar os alunos a expressarem o que sentem ao visitar o Porto de Paranaguá. “O Porto Escola derrubou as barreiras entre o porto e a comunidade, permitindo uma aproximação que será permanente”, declarou Dividino.

Os desenhos foram feitos em sala de aula, sob a supervisão do professor que acompanhou os alunos na visita ao Porto Escola. Os envelopes lacrados foram entregues na Secretaria de Educação do município e uma comissão julgadora - formada por três servidores da Appa e outros três funcionários da Secretaria Municipal- escolheu os vencedores nos quesitos criatividade, originalidade e temática.

“Com o projeto trazemos mais consciência social e ambiental para estes alunos, que são o futuro da região; para que levem este conhecimento para dentro de suas casas”, afirmou o Diretor de Meio Ambiente da Appa, Bruno da Silveira Guimarães.

PARCERIA É FUNDAMENTAL – Para o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, é essencial a integração do Porto com a comunidade. “Muitas crianças sabem que seus familiares trabalham no porto, mas não o conhecem. Por isto, para o município é primordial a renovação deste Programa para o próximo ano”, completou.

A secretária de Educação e Ensino de Paranaguá, Vandecy Silva Dutra, afirmou que o Porto Escola foi um projeto muito relevante para toda a rede municipal de ensino. “A valorização destes alunos é importante para que se reforce nelas o senso de responsabilidade ambiental”, explicou Vandecy.

Já a secretária de Educação de Antonina, Dilza Ferrari de Carvalho, comentou que o primeiro semestre do Projeto Porto Escola em Antonina foi um grande privilégio para que os alunos se aproximassem do porto. “As crianças foram bem acolhidas e as aulas muito interessantes”, disse Dilza.

O PROJETO - O projeto, que iniciou em 2015, já completa a marca de 6 mil crianças atendidas. Os alunos de 5º ano do ensino fundamental das escolas municipais são atendidos no Porto, às quintas-feiras, no período matutino.

As crianças e professores assistem a palestras técnicas sobre meio ambiente, fauna e flora nativos da região, prevenção contra a dengue, segurança no trabalho, importância social e econômica do Porto, bem como noções básicas de cidadania. Depois, os alunos têm a oportunidade de fazer uma visita monitorado ao cais e podem acompanhar o funcionamento da operação portuária. O objetivo do programa é aproximar a cidade do porto apresentando os conceitos de sustentabilidade.

O Projeto Porto Escola tem o apoio da Rumo, Praticagem Paranaguá Pilots, Sindapar, Ponta do Fêlix, Harbor, Pasa, Cargonave, MSC, TCP, 20 Transportes, Sindop, APM Terminal.

Confira abaixo os nomes dos vencedores do Concurso, e as respectivas professoras e escolas:

Antonina

Éderson Carvalho Casburgo

Escola Municipal Octávio Secundino - E.I.E.F - Prof.ª Marisa Braga

Leticia Ribeiro Alves

Escola Municipal Profº. Gil Feres - E.I.E.F - Prof.ª Josiane Rodrigues da Veiga

Luís Otavio dos Santos da Silva

Escola Municipal Profª. Aracy Pinheiro Lima – E.I.E.F - Prof.ª Janaína da Costa Cunha

Mateus Faustino Ribeiro

Escola Municipal Dr. Miranda Couto - E.I.E.F - Prof.ª Nalva do Rocio F. P. Gouvêa

Mickaelle Gabriel da Rocha Miranda

Escola Municipal Profª Caetana Martins – E.I.E.F - Prof.ª Josiana Pinheiro Goulart

Paranaguá

Bruna Alves (5°A)

Escola Municipal em Profª. Edinéa Marize Marques Garcia - Prof.ª Juliana Rocha

Júlia dos Santos Aguiar Nascimento (5°B)

Escola Municipal Graciela Elizabete Almada Diaz - Prof.ª Luci Maria Martins

Giliade Pereira Crisanto

Escola Municipal Gabriel de Lara -Prof.ª Sandra Araújo

Maria Clara Migliorini Merino (5°B)

Escola Municipal Profª. Edinéa Marize Marques Garcia- Prof.ª Tatiane Figueiró

Gabriel da Silva (5°A)

Escola Municipal Takeshi Oishi - Prof.ª Giselli

Gustavo Henrique da Silva (5°B)

Escola Municipal Takeshi Oishi- Prof.ª Marlene Bonardo

Letícia Silva de Souza (5°C)

Escola Municipal Iracema dos Santos - Prof.ª Eliane S. Alves Madeira

Maria Vitória dos Santos Prestes (5°B)

Escola Municipal Dr. Aníbal Ribeiro Filho- Prof.ª Vera Elis Mendes

Elisandra da Silva (5°D)

Escola Municipal Prof°. João Rocha dos Santos - Prof.ª Daniele B. de Oliveira

Maylon Rodrigues Ferreira (5°B)

Escola Municipal Profª. Rosiclair Silva Costa - Profª. Ana Cristina Mattos de Paula