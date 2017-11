Secretaria da Cultura divulga resultado do Prêmio Arte Urbana

A Secretaria de Estado da Cultura divulgou nesta quinta-feira (30) o resultado do Edital 006/2017 do Prêmio Arte Urbana, que selecionou 10 projetos de grafite em mural com a temática Educação no Trânsito.

O valor da premiação é de R$ 88 mil reais, que será dividido entre os selecionados. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado – Comércio, Indústria e Serviços Nº 10.078 de 30 de novembro de 2017 e também pode ser conferido em www.cultura.pr.gov.br.

O projeto Arte Urbana – Respeito no Trânsito tem como propósito a pintura em arte grafite de toda a extensão do muro do Detran-PR, na Avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã, em Curitiba. São 160 metros de muro que receberão a arte dos grafiteiros selecionados por meio do edital 006/2017. Haverá ainda oficinas de grafite para jovens em situação de vulnerabilidade social.

A execução da arte no muro e das oficinas será de 11 a 17 de dezembro. Na data de entrega do muro, prevista para a tarde do dia 17 de dezembro, haverá uma grande confraternização, com pista de Halfpipe (estrutura em forma de U para prática de esportes radicais, como o skate, patins em linha ou bicicletas BMX), apresentação de Hip Hop e DJ.

Parceria da Secretaria da Cultura com o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), o Arte Urbana busca usar linguagens e formatos que chamem a atenção dos jovens, grupo de risco no trânsito, e promovam uma mudança de comportamento com o auxílio da arte.

SERVIÇO: Resultado do Prêmio Arte Urbana.

Selecionados: www.cultura.pr.gov.br

Informações: Coordenação de Ação Cultural pelo telefone (41) 3321-4859 ou pelo e-mail cac@seec.pr.gov.br