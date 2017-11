Programação semanal do MON tem oficina com Jussara Age

O Museu Oscar Niemeyer convida o público a participar de sua programação semanal. De 03 a 07 de dezembro haverá oficinas e visitas mediadas. O MON oferece também entrada franca em todos os domingos de dezembro e às quartas-feiras, das 10h às 18h, com acesso às salas expositivas até as 17h30.

Para o domingo (03) Artista do Acervo Jussara Age preparou a oficina Monoprint II, usando uma técnica tradicional de gravura. A atividade acontece em dois horários: às 14h30 e às 16h, com 60 vagas para cada sessão. Neste mesmo dia acontece a oficina Gravura em isopor, conduzida pela equipe do Educativo MON, das 11h às 14h.

Na quarta-feira (06) acontece novamente a oficina Gravura em Isopor, desta vez das 11h às 17h. Haverá também visita mediada pela Bienal de Curitiba 2017, às 11h e às 15h.

Na primeira quinta-feira do mês (07) o MON funciona em horário especial: das 10h às 20h, com entrada gratuita a partir das 18h. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria até as 19h30.

EXPOSIÇÕES - A exposição Los Carpinteros: Objeto Vital fica em cartaz até 03 de dezembro, domingo. A mostra apresenta cerca de 70 obras do coletivo cubano Los Carpinteros, formado pelos artistas Marco Castillo e Dagoberto Rodríguez. O trabalho da dupla é conhecido pelo forte apelo social e pela crítica ácida, sagaz e bem-humorada de suas obras.

Há ainda mais dez mostrar para visitar: Bienal de Curitiba 2017; Corpos de Fábrica: Obras de Ana Norogrando (2015-2017); Antologia poética – Adolfo Montejo Navas; Luz=Matéria; Não está claro até que a noite caia; Masao Yamamoto: o sensei das imagens pequenas; Museu em construção; Espaço Niemeyer e Pátio das Esculturas.

ARTISTA DO ACERVO - O projeto Artista do Acervo tem como objetivo escolher um artista que tenha obras no acervo do museu para ministrar oficinas abertas ao público. O encontro acontece sempre nos primeiros domingos do mês durante dois meses consecutivos.

A convidada dos meses de novembro e dezembro é Jussara Age. Formada em Pintura em 1977 pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (Embap), especializou-se em Litografia Avançada pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, e em História da Arte do Século XX pela Embap.

A entrada no museu custa R$ 16 e R$ 8 (meia-entrada). Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada franca. Às quartas a entrada é sempre gratuita, assim como nos domingos do mês de dezembro. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria até as 17h30.

Serviço

Domingo no Museu Oscar Niemeyer

03 de dezembro de 2017

R$ 16 e R$ 8 (meia-entrada)

Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada gratuita

Venda de ingressos: até as 17h30

Permanência no museu: até as 18h

Quarta gratuita no Museu Oscar Niemeyer

06 de dezembro de 2017

Entrada franca das 10h às 18h

Primeira quinta do mês com horário estendido no Museu Oscar Niemeyer

07 de dezembro de 2017

Horário: das 10h às 20h (café, loja e exposições)

Das 10h às 18h, ingressos: R$ 16 e R$ 8 (meia-entrada para professores e estudantes com identificação).

Das 18h às 20h: entrada gratuita

Distribuição de ingressos: até as 19h30

PROGRAMAÇÃO

Domingo, 03 de dezembro

Oficina Gravura em isopor, com a equipe do Educativo

Técnica: desenho

Horário: 11h às 14h

Local: Sala de Oficina – subsolo

Oficina Monoprint II, com a artista do acervo Jussara Age

Técnica: monoprint

Horário: 14h30 e 16h

Local: Sala de Oficina – subsolo

Vagas: 60 lugares por oficina

Quarta-feira, 06 de dezembro

Oficina Gravura em isopor, com a equipe do Educativo

Técnica: desenho

Horário: 11h às 17h

Local: Sala de Oficina – subsolo

Mediação com a equipe do Educativo

Exposição: Bienal de Curitiba 2017

Horário: 11h e 15h

Local: salas 1, 2 e Olho

