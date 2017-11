Richa autoriza R$ 135,3 milhões para investimentos em 24 cidades

O governador Beto Richa recebeu nesta quarta-feira (29), em Laranjeiras do Sul, prefeitos de 24 municípios do Centro-Sul e da região Central do Paraná e confirmou mais R$ 135,7 milhões para investimentos nestas cidades. O governador assinou os convênios em evento realizado no Cine Teatro Iguassu.

O dinheiro vai para melhorias urbanas, compra de equipamentos rodoviários, equipamentos agrícolas, veículos e ações em saúde, melhoria de escolas, instalação de mini arenas e academias ao ar livre, aquisição de caminhões e materiais para coleta seletiva de lixo, além de saneamento.

“Entendemos que é nas cidades que as pessoas vivem e nós precisamos investir para garantir qualidade de vida aos paranaenses”, disse o governador na audiência com os prefeitos, quando foram formalizados convênios e anunciados novos investimentos.

“Reafirmamos a disposição do nosso governo em caminhar ao lado dos prefeitos, em fortalecer essa parceria de trabalho que tem se traduzido em muitas obras em todas as áreas em diversas regiões do Paraná”, afirmou Richa.

Ele destacou ainda que os investimentos são possíveis graças ao ajuste fiscal efetivado no Paraná e que com as medidas adotadas todas as contas do Estado estão em dia. “Fomos o primeiro estado a fazer os ajustes e o primeiro a sair da crise. Neste ano tivemos o maior investimento da história, de R$7,8 bilhões, e o orçamento do ano que vem está na Assembleia Legislativa para votação, com R$ 8,4 bilhões. É isso que nos permite chamar os prefeitos e anunciar grandes investimentos”, afirmou o governador.

Para Laranjeiras do Sul os recursos somam R$ 21,8 milhões. São contemplados também Altamira do Paraná, Campo Bonito, Candói, Cantagalo, Catanduvas, Diamante do Sul, Espigão Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, Guaraniaçu, Ibema, Manoel Ribas, Marquinho, Nova Laranjeiras, Palmital, Pinhão, Pitanga, Porto Barreiro, Quedas do Iguaçu, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Três Barras do Paraná e Virmond.

O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni destacou que Laranjeiras do Sul vive um momento único em sua história com a liberação de mais de R$ 20 milhões em investimentos. “A cidade vai viver uma transformação depois que esses projetos acontecerem. A atenção é digna da importância que Laranjeiras do Sul tem para o Paraná”, disse. “O governador autoriza mais de R$ 110 milhões computando esses municípios da região. Isso é resultado do trabalho dos prefeitos na elaboração de bons projetos”, completou.

De acordo com o prefeito de Laranjeiras do Sul, Berto Silva, este é o maior pacote de investimentos para a cidade. Segundo ele, é também a primeira vez que um

governador participa da solenidade de aniversário do município, que acontecerá nesta sexta-feira (30).

“Eu sou muito grato ao Governo do Estado por tudo que tem feito pela nossa cidade. Vamos zerar o problema de pavimentação em parceira com o governo. Teremos também obras em áreas como saneamento e habitação”, disse o prefeito.

Silva destacou investimentos anteriores do Estado no município e melhorias importantes na área da Saúde. “Teremos 10 leitos modernos de UTI, um investimento do governo estadual em parceira com o Instituto São José. Hoje nossa UTI é uma ambulância levando pacientes entre a vida e o morte para distâncias de 100, 140 quilômetros para receberem atendimento em outras cidades. Isso vai acabar e beneficiar outros municípios da região”.

O prefeito de Guaraniaçu, Osmário Portella, disse que os recursos destinados ao município serão usados em diversas áreas como saúde, saneamento, habitação, escolas e melhorias nas estradas. “Também vamos comprar um ônibus de 460 mil reais que vai atender pacientes que precisam se deslocar diariamente para Cascavel para tratamento de saúde”.

PRESENÇAS – Também estiveram presentes no evento os secretários de Estado José Richa Filho (Infraestrutura e Logística), Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (Artagão Júnior) e Ezequias Moreira (Cerimonial e Relações Internacionais). Participaram ainda os deputados estaduais Bernardo Carli e Paulo Litro; o presidente o Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná, Amilcar Cabral; o delegado geral da Polícia Civil do Paraná, Júlio Reis; o vice-prefeito e secretário de Saúde de Laranjeiras do Sul, Valdemir Scarpari; o vice-presidente da Câmara Municipal, Carlos Alberto Machado; e o juiz da Comarca diretor do Fórum de Laranjeiras do Sul, Bruno Oliveira Dias.

ENSINO – Em Laranjeiras do Sul, o governador Beto Richa também descerrou as placas de duas escolas. Na Escola Estadual José Marcondes Sobrinho o descerramento foi simbólico. A unidade viabilizada em parceria entre o Estado e o município foi construída há dois anos. O novo prédio abriga 480 alunos em três turnos.

Também foi inaugurado o Centro Estadual de Educação profissional Professora Nayana Bavaresco de Souza, construída por meio de parceria do Estado, prefeitura e governo estadual. A unidade oferece cursos de agronegócio, contabilidade e enfermagem para 255 alunos de Laranjeiras do Sul, Porto Barreiro, Nova Laranjeiras, Marquinho, Rio Bonito do Iguaçu e Virmond.

Confira AQUI lista dos projetos e recursos para cada município.