Usina Baixo Iguaçu tem etapa importante de sua obra concluída

A Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu teve uma etapa importante da sua obra concluída. Nesta quarta (29) foi realizada a operação de descida do rotor da primeira unidade geradora. O empreendimento está sendo implantado pela Copel e Neoenergia no Rio Iguaçu, entre os municípios de Capanema e Capitão Leônidas Marques, no Sudoeste do Paraná. A Usina já está com mais de 70% de sua obra concluída e deve entrar em operação no segundo semestre do ano que vem.

O rotor tipo Kaplan, as pás, tampas, eixo e mancal guia, que foram levados para baixo pesam 435 toneladas. A colocação em definitivo no poço da unidade geradora requer precisão milimétrica. A função do rotor é converter a energia hidráulica da água armazenada em energia mecânica, que movimenta a turbina e depois gera eletricidade.

EMPREENDIMENTO - Com investimentos da ordem de R$ 1,6 bilhão e potência instalada de 350 MW, a Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu vai gerar energia para 1 milhão de pessoas a partir de 2018. Baixo Iguaçu terá um reservatório de pouco mais de 30 quilômetros de superfície que também abrangerá os municípios de Realeza, Planalto e Nova Prata do Iguaçu. Este empreendimento fica localizado a 30 km da Usina Governador José Richa (Salto Caxias).