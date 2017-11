Curitiba fará parte do sistema de registro escolar do Paraná

As secretarias municipal e de Estado da Educação assinaram nesta quarta-feira (29) termo de cessão de uso para que Curitiba possa aderir ao Sistema Estadual de Registro Escolar (Sere). Curitiba era uma das duas únicas cidades paranaenses fora do banco de dados central do Estado. O uso do sistema não terá custos para a Prefeitura de Curitiba.

Com a inclusão de Curitiba, o Sistema passará a atender 399 instituições de ensino a mais (considerada a rede de Curitiba), o que vai resultar em 7.781 instituições em todo o Paraná. O total de estudantes será superior a 2 milhões de crianças e adolescentes.

“O governador Beto Richa sempre frisa a importância do bom entrosamento entre Estado e município. Essa adesão é muito importante e trabalhamos para que todos os municípios sejam integrados”, disse a secretária estadual da Educação, professora Ana Seres.

Os estudos e as adequações necessárias para a migração do Sistema de Gestão Educacional (GED), usado há cerca de 20 anos pela Prefeitura de Curitiba, para o sistema estadual, já vinham sendo testados há alguns meses e foi debatido também no Grupo Curitiba, responsável pelas discussões dos temas de maior relevância para a educação em Curitiba.

Com a mudança definitiva, haverá mais agilidade no registro da vida acadêmica de cada estudante que passe pela rede municipal de ensino e seja transferido para outro município do Paraná ou para uma unidade escolar estadual, por exemplo. Com o novo sistema, o estudante terá um registro único e informações relativas a atos importantes da vida escolar, como matrículas, transferências, evasão escolar, aprovação e reprovação, estarão reunidos num único sistema.

“A parceria para a implantação do Sere enriquece ainda mais as ações da educação beneficiando os estudantes da rede municipal com um trabalho preciso, ágil e colaborativo. Muitos dos nossos alunos seguem para rede estadual e a vontade de todos em demandar ações de qualidade faz a diferença para a toda trajetória escolar do aluno”, afirmou a secretária municipal da Educação, Maria Silvia Bacila.

SERE - O Sistema é utilizado pela Secretaria de Estado da Educação desde 1994. O sistema de informações é voltado para a coleta, tratamento e disseminação de informações para o planejamento e gerência do processo educacional. O objetivo é dar uniformidade a toda documentação emitida pelas secretarias municipais e estadual da Educação. Escolas particulares do Paraná também utilizam o sistema.

Ele também auxilia nas ações de planejamento e melhorias na qualidade do ensino público do Paraná, pois fornece informações que podem embasar a tomada de decisões com agilidade e segurança.

As instituições de ensino que utilizam o Sere têm seus dados importados para o sistema do Ministério da Educação (Educacenso - Censo Escolar), evitando o retrabalho no cadastramento dos alunos e no registro dos dados de movimentação e rendimento escolar.

Profissionais das escolas, dos núcleos regionais de ensino e equipes da Secretaria Municipal da Educação já iniciaram o processo de formação para uso e manutenção da vida escolar do aluno por meio do Sistema. São 210 profissionais que recebem as informações sobre o sistema com o apoio da equipe da Secretaria.