Secretaria da Educação seleciona alfabetizadores para 2018

Estão abertas as inscrições para a segunda seleção do Programa Paraná Alfabetizado até o dia 20 de dezembro. Após o recesso de final de ano, as inscrições reabrem no dia 2 de janeiro e vão até 5 de fevereiro de 2018.

As vagas são para voluntários nas funções de Alfabetizador e de Coordenador de Turmas. Os candidatos selecionados e que compuserem turmas receberão uma bolsa mensal paga pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Ministério da Educação (MEC).

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pessoalmente pelo candidato nos Núcleos Regionais de Educação, das 8h30 às 17h30. É necessário apresentar cópia e original do RG, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência, ficha de inscrição e termos de compromisso preenchidos.

Caso estejam disponíveis, os candidatos também devem apresentar comprovante de vínculo com rede pública de educação e comprovante de experiência profissional em educação, com tempo de serviço.

ATIVIDADES - O Alfabetizador Voluntário é responsável por localizar, mobilizar e cadastrar jovens (a partir de 15 anos), adultos e idosos não alfabetizados para constituir turmas. A turma deve ter no mínimo 15 (quinze) e no máximo 25 (vinte e cinco) alfabetizandos na zona urbana, e de 8 (oito) a 25 (vinte e cinco) na zona rural. Cada turma fará 10 horas de atividades semanais, divididas em, no mínimo, três dias. O Alfabetizador pode constituir até duas turmas.

Ao Coordenador de Turmas Voluntário cabe a função de apoiar os alfabetizadores na constituição de turmas, bem como em todos os trâmites administrativos do Programa Paraná Alfabetizado. Ele é responsável por acompanhar no mínimo 05 (cinco) e no máximo 09 (nove) turmas de alfabetização.

O ciclo de alfabetização de cada turma dura 08 (oito) meses, com carga horária mínima de 320 horas. A meta de atendimento autorizada pelo Ministério da Educação para esta edição do programa é de 7.500 pessoas no Estado. O Paraná Alfabetizado estará disponível em 139 municípios paranaenses.

“O programa busca universalizar a alfabetização de jovens e adultos e contribuir para a continuidade dos estudos em níveis mais elevados, promovendo o acesso à educação como direito de todos, em qualquer momento da vida”, explica Márcia Dudeque, coordenadora da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria da Educação.

CLASSIFICAÇÃO – A classificação provisória será divulgada pelos Núcleos Regionais no dia 8 de fevereiro de 2018, com período para interposição de recursos até o dia seguinte. No dia 19 do mesmo mês será divulgada a classificação final pelos Núcleos Regionais.

As atividades da segunda seleção estão previstas para iniciar no dia 5 de março de 2018.

Todos os detalhes sobre o processo de seleção e classificação dos Alfabetizadores e Coordenadores de turmas estão disponíveis nos editais abaixo:

Edital nº 63/2017 - GS/SEED: Processo de Seleção e Classificação de Alfabetizador e Coordenador de Turma(s) Voluntários para atuar na 12.ª Edição do Programa Brasil Alfabetizado/Paraná Alfabetizado.

www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/editais/2017/edital632017gsseed.pdf

Edital nº 61/2017 - GS/SEED: Processo de Seleção de Alfabetizadores Voluntários e de Encarcerados Monitores de Alfabetização para atuarem no Programa Brasil Alfabetizado/Paraná Alfabetizado.

www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/editais/2017/edital612017gsseed.pdf

PRIMEIRA - A primeira seleção do Programa Paraná Alfabetizado foi realizada em outubro, classificando 455 alfabetizadores voluntários e 138 coordenadores de turmas. Confira o resultado:

Edital nº 79/2017 – GS/SEED - Resultado Final da 1.ª Seleção de Alfabetizadores e Coordenadores de Turma(s) Voluntários para a 12.ª Edição do Programa Brasil Alfabetizado/Paraná Alfabetizado.

www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/editais/2017/edital792017gsseed.pdf

Edital nº 78/2017 – GS/SEED - Resultado Final do Processo de Seleção de Alfabetizadores Voluntários e de Encarcerados Monitores de Alfabetização para atuarem no Programa Brasil Alfabetizado/Paraná Alfabetizado.

www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/editais/2017/edital782017gsseed.pdf