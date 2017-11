Estado homenageia servidores que encerraram carreira em 2016

A Paranaprevidência iniciou nesta terça-feira (28), em Curitiba, as homenagens aos 4.554 servidores estaduais que encerraram suas carreiras em 2016. Neste ano as solenidades vão acontecer em quatro edições – além de Curitiba, haverá homenagens em Londrina, Maringá e Paranaguá.

Dos 1.276 aposentados de Curitiba e Região homenageados em Curitiba, 20 receberam a Menção Honrosa entregue pelo presidente da Paranaprevidência, Wilson Quinteiro, e de demais autoridades presentes.

Quinteiro ressaltou o trabalho, a dedicação dos servidores do Estado e os serviços prestados ao povo do Paraná. “Esta solenidade é uma pequena representação da gratidão do povo paranaense, do Governo do Paraná e da Paranaprevidência a todos vocês”, disse. “Tenho muita admiração e respeito por todos os servidores, da ativa ou não, pelos nossos aposentados, pessoas que dedicaram uma vida ao desenvolvimento sustentável e humano do Paraná”, completou Quinteiro.

PROGRAMAÇÃO – Na próxima quinta-feira (30) os aposentados de Londrina e Região recebem a homenagem. Em Maringá, a solenidade acontece em 07 de dezembro e em Paranaguá no dia 13. Aproximadamente 500 servidores aposentados em 2016 vão representar os demais nas solenidades.