Fundepar licita quase R$ 22 milhões em obras escolares

A Fundepar (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional) vai licitar em dezembro R$ 21.826.790,06 em obras de melhorias, reparo, ampliação e construção de novas unidades. São 27 editais de licitação de concorrência pública e de pregão eletrônico que acontecem de 1º a 22 do próximo mês – um investimento em infraestrutura que contribui para o desenvolvimento da educação estadual.

Ainda na modalidade de pregão eletrônico serão investidos em torno de R$ 3 milhões na aquisição de panelas de pressão, talheres, freezers e bebedouros suspensos que serão entregues nas escolas estaduais. Tudo para oferecer mais comodidade no trabalho das merendeiras e do cotidiano dos estudantes.

“A Fundepar trabalha para oferecer dignidade e bem-estar aos alunos, professores, funcionários e a comunidade escolar, por isso é preciso investir de maneira adequada na infraestrutura das escolas estaduais”, afirmou o diretor-presidente, Sergio Brun.

RETOMADA - Até novembro deste ano, já foram licitados R$ 45.936.041,00. Outros R$ 65 milhões fazem parte do Reparo Rápido, criado para agilizar ainda mais a revitalização das escolas estaduais. Este programa funciona na modalidade de ata de registro e já está em pleno funcionamento.

O chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, diz que o mais importante é a celeridade com que os assuntos vêm sendo tratados. “É com muito investimento, dedicação e respeito que vamos mudar a realidade da educação no Paraná. E esse será nosso maior legado para as futuras gerações”, afirmou.