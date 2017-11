Uso de créditos para pagamento do IPVA termina nesta quinta-feira

Termina nesta quinta-feira (30) o prazo para usar os créditos do Nota Paraná para o pagamento do IPVA de 2018. Desde o começo de novembro, 92.969 pessoas já transferiram os valores que acumularam no programa e garantiram a redução do valor do imposto para o próximo ano.

Foram destinados até agora R$ 10,75 milhões do Nota Paraná para o pagamento de parte ou de todo o IPVA.

A adesão já é 139% maior que a registrada em todo o mês de novembro de 2016, quando 38.968 proprietários de veículos emplacados no Estado pagaram menos IPVA porque pediram “CPF na nota” em compras no varejo. Em 2016 foram destinados R$ 6,1 milhões em créditos do programa para abater ou quitar o imposto.

A Secretaria de Estado da Fazenda alerta que depois do dia 30 de novembro não será mais possível fazer a transferência. A operação deve ser realizada no portal www.notaparana.pr.gov.br ou pelo celular com o aplicativo do programa. O participante deve acessar a conta do Nota Paraná, clicar na aba “minha conta corrente” e no menu “utilização de crédito”. Depois, clicar na opção “Transferir crédito para pagamento de IPVA – Exercício 2018” e seguir as instruções.

Os créditos a serem transferidos deverão estar na conta do Nota Paraná do dono do veículo. O CPF cadastrado no programa deve ser o mesmo do proprietário do automóvel. O IPVA de mais de um veículo de um mesmo CPF pode ser pago com os créditos. Se o contribuinte não tiver o valor suficiente para quitar o imposto, receberá um boleto com a diferença, para que o pagamento seja complementado em 2018.