Carteirinha garante benefícios sociais e culturais a estudantes

O Governo do Paraná apresentou nesta terça-feira (28), em Curitiba, o programa ID Jovem a estudantes da rede pública estadual. O documento garante a jovens de baixa renda, com idade entre 15 e 29 anos, benefícios da meia-entrada em espetáculos artístico-culturais e esportivos, reserva de vagas gratuitas e desconto de 50% em ônibus de viagem interestaduais, barcas e trens.

O programa, desenvolvido pelo Governo Federal, é aplicado no Paraná pela Secretaria de Estado da Educação e pela Assessoria Especial para Assuntos de Políticas Públicas para a Juventude.

A secretária estadual da Educação, professora Ana Seres, destacou que o programa vai beneficiar mais de 800 mil jovens somente no Paraná. “É um programa com vários benefícios para nossos alunos que estão inseridos nessa faixa etária, tanto no ensino médio como na Educação de Jovens e Adultos. Eles podem fazer a inscrição gratuitamente e utilizar os benefícios. É importante destacar ainda que o cadastro vale em todo território nacional”, disse.

O programa já foi lançado em 12 dos 32 Núcleos Regionais de Educação. O lançamento na Capital contou com a presença de mais de 350 estudantes de 10 escolas da rede estadual de ensino. “Esse é o maior programa social que existe hoje no Brasil, pois beneficia mais de 15 milhões de jovens. É nosso dever como poder público dar aos jovens todas as informações para que eles possam usufruir desses benefícios”, disse o assessor estadual da Juventude, Edson Lau Filho.

A coordenadora do programa na Assessoria Especial para Assuntos de Políticas Públicas para a Juventude, Letícia Comin, destaca a abrangência da iniciativa. “Ter acesso a eventos culturais e esportivos também é muito importante no processo de formação do jovem. E o ID Jovem busca justamente estimular o acesso dos nossos estudantes a esses benefícios”, disse Letícia. “Importante frisar que o jovem tem direito a duas passagens gratuitas e duas com 50% de desconto para linha interestadual. Assim fica fácil conhecer outras culturas, por exemplo, ele pode ir de graça a São Paulo e pagar metade da entrada em um museu”, exemplificou.

APROVADO - Os estudantes aproveitaram o lançamento para tirar dúvidas e conhecer melhor o programa. “Essas novidades são sempre bem vindas porque trazem benefícios que são úteis no dia a dia dos estudantes”, disse a aluna Grazielly da Maia Santana, 14 anos, do 9° ano do Colégio Estadual Nirlei Medeiros, do bairro Campo do Santana. Grazielly também aprovou a funcionalidade do documento. “Ter a opção digital do documento é ainda melhor porque andamos juntos com as novidades tecnológicas”, disse.

Carlos Alberto Quirino Junior, 17 anos, do 2° ano do ensino médio do Colégio Estadual Guido Arzua, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, já utiliza o documento desde o início do ano. Ele também aprovou o serviço. “São várias vantagens, eu mesmo usei o cartão no início do ano para pagar meia passagem em uma viagem para outro estado. Traz uma economia boa principalmente para quem apenas estuda e ainda não trabalha”, disse.

RÁPIDO E FÁCIL - O Id Jovem é um documento que pode ser utilizado por meio da carteirinha ou pelo aplicativo em smartphone. Pelo APP não precisa imprimir, basta apresentar a imagem do cartão dentro da validade na tela de seu celular com um documento oficial com foto no momento da aquisição dos benefícios.

A solicitação do cartão pode ser feita no site www.caixa.gov.br/idjovem e preencher o Número de Identificação Social (NIS) e demais dados solicitados. O documento é gratuito e tem duração de 180 dias e pode ser renovado após esse período no app ou no site.

O beneficiário deve ter os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), preencher os dados solicitados e o Número de Identificação Social (NIS) e comprovar renda familiar mensal de até dois salários mínimos.