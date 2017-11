Novas moradias são entregues para famílias que viviam em área de risco

Setenta e quatro famílias de Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba, que viviam em área de risco, receberam nesta terça-feira (28) as suas novas moradias, localizadas em local mais seguro e com melhor infraestrutura. As chaves foram entregues em solenidade com o presidente da Cohapar, Abelardo Lupion.

As moradias são do Residencial Jardim Águas Claras, no bairro Mato Limpo. Até então, as famílias residiam na localidade de Morro da Formiga, que terá obras de recuperação ambiental por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). “As novas moradias são de qualidade, um local melhor, com quintal e asfalto. Esse é o papel do Governo do Paraná: auxiliar no resgate da dignidade dessas pessoas”, afirmou ele.

O empreendimento, de R$ 4,6 milhões, é uma parceria entre o Estado, governo federal (Caixa Econômica) e a prefeitura, que cedeu a mão de obra para os trabalhos de pavimentação e galerias pluviais. A Copel e a Sanepar realizaram obras de infraestrutura.

De acordo com o prefeito de Campo Magro, Cláudio Casagrande, as novas casas mudam a realidade das 74 famílias. Elas agora contam com um lugar asfaltado, iluminado, com segurança e com academia ao ar livre”.

DE GRAÇA - O grupo beneficiado é formado por famílias com renda de até três salários mínimos. Com os aportes do poder público, os imóveis, de 43 metros quadrados, foram repassados totalmente de graça aos novos moradores. Para viabilizar o projeto, o Governo do Estado aportou cerca de R$ 3 mil por casa.

O auxiliar de produção, Amadeu do Prado, 42 anos, mora com a sua esposa, Patrícia Soares, 19 anos, em um local de difícil acesso. Ele contou que sua casa está em uma situação precária, inclusive, o muro já caiu algumas vezes e comemora a nova oportunidade de residir em um local mais seguro. “Lá tem muito barranco e vivíamos com medo que desmoronasse tudo. Agora eu tenho uma casa boa, um endereço, porque lá não tínhamos nem isso”, afirmou Prado.

Mariluce Ritter, 52 anos, mora com o marido no Morro da Formiga há dez anos. Ela conta que sua casa estava praticamente caindo e cheia de cupim. “Eu e meu marido não teríamos condições de comprar uma casa melhor. Meu sonho era uma casa de esquina, e eu consegui, estou muito feliz e com a mudança pronta”, comemorou.

A participação envolveu também a assessoria técnica da Cohapar, repasse subsidiado do material e mão de obra para a instalação dos sistemas de água e esgoto, por meio de parceria com a Sanepar. À Prefeitura de Campo Magro, coube a execução de obras de acesso ao conjunto, pavimentação do entorno e instalação das galerias de águas pluviais. A administração municipal também instalou uma academia ao ar livre para atendimento da demanda da comunidade.

EQUIPAMENTOS – No evento, o Governo do Estado também autorizou o município a fazer licitação para a aquisição de equipamentos rodoviários, no valor de R$ 2,9 milhões. A prefeitura vai adquirir dois caminhões, uma escavadeira hidráulica, uma mini-carregadeira sobre rodas, três rolos compressores e duas motoniveladoras. Os recursos serão repassados a fundo perdido pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano, cabendo à prefeitura uma contrapartida de R$ 282 mil.

“São recursos importantes para o município renovar a frota de maquinários, isso dará uma nova dinâmica às obras executadas nas áreas urbana e rural”, destacou o Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano João Carlos Ortega.

INVESTIMENTOS – De 2011 para cá, Campo Magro recebeu R$ 87 milhões em investimentos do Governo do Estado. São destaques os investimentos em energia, saúde, Desenvolvimento Urbano, educação e infraestrutura.

“A parceria com o Governo do Paraná é ótima. Nós podemos perceber a situação diferenciada do nosso estado pela quantidade de recursos destinados aos municípios, inclusive, para Campo Magro que está sendo transformada”, afirmou o prefeito.

PRESENÇAS - Participaram da entrega o superintendente da Caixa econômica Federal, Renato Scalabein; a secretária Municipal de Ação Social, Giovana Casagrande; o vice-prefeito, Osmar José Leonardi; os deputados estaduais Alexandre Guimarães e Alexandre Curi; o diretor da Cohapar, Nelson Justos; o diretor-presidente da construtora Borguesan, Braulino Borguesan; gerentes da Caixa, lideranças do município e vereadores.