Colleen Green encerra temporada 2017 do Música na Biblioteca

A cantora, compositora e guitarrista norte-americana Colleen Green é a atração de encerramento da temporada 2017 do projeto Música na Biblioteca. O show acontece nesta sexta-feira (01), às 17h30, no hall térreo, com entrada franca.

Em sua segunda turnê pelo Brasil, a artista de indie rock apresenta um repertório baseado em seus três álbuns e cinco EPs — influenciados por bandas como Weezer, Ramones, Veruca Salt e Descendents.

Nascida em Dunstable, Massachusetts, e radicada em Los Angeles, Colleen entrou no mapa da cena alternativa mundial em 2015, quando seu terceiro disco, I Want to grow up, ganhou destaque em veículos como Rolling Stone, Spin, Stereogum, NME, Vice e Pitchfork. Desde então, ela tem feito uma série de apresentações nos Estados Unidos e em outros países (Inglaterra, França, República Checa, Austrália).

Nesta nova passagem pelo Brasil, a artista ainda toca em Brasília (DF), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Santa Maria (RS), Chapecó (SC) e Nova Friburgo (RJ).

“Amo livros, poderia ler o dia inteiro. Amo Stephen King, Edgar Allan Poe e Jon Krakauer”, diz a artista, que já fez shows em livrarias, mas nunca numa biblioteca. “Estou animada demais. Tudo o que pudermos fazer para chamar a atenção para as bibliotecas é importante, pois são lugares muito especiais”, completa.

MÚSICA NA BPP - Aberta em maio, a temporada 2017 do Música na Biblioteca contou com shows de 17 artistas: Chico Salem, Janine Mathias, Pecora Loca, Dinamite Combo, Sérgio Albach e Regional de Choro, Aline Morena, Alma Síria, Fabyote y Coeyote, Mano a Mano Trio, Iria Braga, Charme Chulo, Bruno Hrabovsky, Claudio Menandro, Murillo Da Rós, Viola Quebrada, Denis Mariano Trio e Perla Flamenca.

Criado em 2012, o projeto tem o objetivo de colocar artistas locais de todos os estilos em contato direto com o público. Os shows são gratuitos e acontecem quinzenalmente no hall térreo da BPP — por onde passam, todos os dias, 2,5 mil pessoas. Os músicos podem enviar propostas para a Divisão Cultural da Biblioteca, pelo e-mail imprensa@bpp.pr.gov.br.

SERVIÇO: Música na Biblioteca com Colleen Green.

Data: 1º de dezembro (sexta-feira).

Horário: A partir das 17h30.

Local: Hall térreo da Biblioteca Pública do Paraná (R. Cândido Lopes, 133, Centro — Curitiba – Paraná).

Gratuito.

Mais informações: (41) 3221-4911.