Cultura divulga classificação no edital do audiovisual

A Secretaria de Estado da Cultura divulgou nesta terça-feira (28) a classificação dos projetos enviados para o edital de Produção e Distribuição de Obras Audiovisuais. As propostas habilitadas na etapa prévia passaram por avaliação técnica e de mérito e foram classificadas conforme pontuação obtida.

O comunicado foi publicado no Diário Oficial do Estado – Comércio, Indústria e Serviços nº 10.076 do dia 28 de novembro de 2017 e a lista está disponível no site www.cultura.pr.gov.br.

Na etapa de Avaliação e Seleção dos Projetos foram considerados os itens qualidade e originalidade do roteiro; currículo da empresa produtora; currículo da equipe técnica/elenco; e cronograma físico financeiro do projeto.

A pontuação máxima somava 100 pontos. Os projetos que atingiram pelo menos 70% do total de pontos possíveis na soma dos critérios de análise técnica e de mérito foram classificados.

PRÓXIMOS PASSOS - Os proponentes classificados têm cinco dias de prazo para enviar a documentação obrigatória via SisProfice. Os documentos necessários estão descritos nos itens 16.3 a 16.6 do edital 004/2017 e devem ser anexados na aba ‘Contratação’ do sistema. Esta é a fase de Habilitação Jurídica e Fiscal, também de caráter eliminatório, que precede a divulgação do Resultado Final.

APENAS UM PROJETO - A Coordenação de Incentivo à Cultura informa que aqueles proponentes com mais de um projeto aprovado deverão obrigatoriamente optar por apenas um dos projetos, conforme consta no item 9.1 subcategorias III e IV.

FOMENTO AO AUDIOVISUAL - No total serão selecionados até 17 projetos entre curtas-metragens, telefilmes, longas-metragens e projetos de distribuição de obras cinematográficas, que receberão R$ 3,75 milhões em recursos. Parte destes recursos provém do orçamento da Secretaria de Estado da Cultura e parte da Agência Nacional de Cinema (Ancine) por meio do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) - Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav).

SERVIÇO - Projetos classificados no Edital de Produção e Distribuição de Obras Audiovisuais.

Resultado: www.cultura.pr.gov.br

Informações: 41 3321-4826 | cic@seec.pr.gov.br com a Coordenação de Incentivo à Cultura.