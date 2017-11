Aplicativo Escola Paraná é eleito melhor case do Sul do país

O aplicativo para smartphone Escola Paraná, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação em parceria com a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar), venceu a quarta edição do Prêmio Case de Sucesso Portal IT4CIO. O app paranaense lançado em agosto foi o mais votado entre os cases de tecnologia da informação da iniciativa pública e privada da região Sul.

A secretária de Estado da Educação, professora Ana Seres, destaca a importância da ferramenta. “É um canal direto entre estudantes, famílias e escola. A participação da comunidade é fundamental para uma boa vida escolar”, disse a secretária.

A premiação do app, segundo o presidente da Celepar, Jacson Carvalho Leite, demonstra mais uma vez a posição de vanguarda do Estado no desenvolvimento de soluções voltadas à melhoria da gestão pública e da qualidade de vida do cidadão. “O Paraná possui o melhor governo digital do país”, destacou ele.

“O aplicativo tem uma excelente aceitação na comunidade escolar e o prêmio representa esse sucesso entre o público, não apenas pela comunidade escolar, mas também pelos gestores da área da tecnologia da informação. É um incentivo para continuarmos desenvolvendo soluções que façam a diferença na vida dos nossos alunos”, disse o chefe do Núcleo de Informática da Secretaria da Educação, Cláudio Aparecido de Oliveira.

A premiação tem como objetivo estimular o compartilhamento de inovações tecnológicas que apresentem soluções para questões sociais do cotidiano.

PROXIMIDADE – Lançado há três meses pelo Governo do Paraná, o aplicativo tem como objetivo aproximar os pais e responsáveis da vida escolar dos estudantes e diminuir os índices de evasão. Disponível nas plataformas Android e iOS, o app permite que estudantes, pais e familiares façam consultas de notas, grade de aulas, eventos escolares (jogos, palestras, reuniões) e interajam com professores e colegas, via mensagens.

Para acessar a ferramenta basta entrar com o número da matrícula (estudantes) ou CPF (caso dos pais ou responsáveis). Os pais ou responsáveis podem acompanhar o desempenho do aluno por matérias e períodos, acessar a resumos dos horários de aulas, boletins, além de consultar quais matérias e até professores o aluno terá no dia.