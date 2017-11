Seminário em Curitiba traz palestrantes do Chile e Portugal

Curitiba será sede nesta quarta (29) e quinta-feira (30) do III Seminário Estadual do Programa Família Paranaense. Promovido pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, no auditório da Universidade Bagozzi, o evento reúne, em Curitiba, técnicos e gestores da rede socioassistencial de todo o Estado. São esperados mais de 300 participantes.

O seminário terá palestras de Alejandro Reyes, do Chile; e Sofia Rodrigues, de Portugal. Alejandro irá apresentar o sistema intersetorial de proteção social do Chile, o Fosis. A palestrante de Portugal vai falar sobre intervenção com famílias em situação de vulnerabilidade social.

Durante o seminário, também haverá apresentações de técnicos e gestores da assistência social e uma mesa-redonda, com troca de experiências e debates sobre o desenvolvimento do programa.

PASSOS – De acordo com a coordenadora do Família Paranaense, da Secretaria da Família, Letícia Reis, é um momento para pensar em novos passos. “O programa está sempre se renovando e em constante aperfeiçoamento. É dessa forma que atingiremos cada vez mais qualidade”, diz a coordenadora.

Letícia também salienta que o programa apresenta resultados positivos na melhoria da qualidade de vida das pessoas que mais precisam. “Queremos apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade em todos os seus desafios, para que elas sejam emancipadas e consigam ser independentes do poder público”, acrescenta.

PRESENÇAS – Também participarão do evento a secretária estadual de Trabalho e Assistência Social do Mato Grosso, Mônica Camolezi; o pesquisador do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), Leonildo de Souza; o consultor em intersetorialidade do Família Paranaense, Diego Baptista; o consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Francisco Ochoa; e representantes de outras áreas intersetoriais.

BOAS PRÁTICAS – As boas práticas do Família Paranaense também serão apresentadas durante o evento. São práticas inovadoras que usaram metodologias sugeridas pelo programa em todo o Estado, por meio de ações que atendem aos eixos prioritários de intervenção, como assistência social, educação, habitação, saúde, agricultura e trabalho.

SERVIÇO: III Seminário Estadual do Programa Família Paranaense.

Data: 29 e 30 (quarta e quinta-feira).

Horário: 8h30 às 17h30.

Local: Auditório da Universidade Bagozzi – Rua Caetano Marchesini, 952, Portão – Curitiba/PR.