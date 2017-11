Província de Hainan quer estreitar parcerias com o Estado

O governador Beto Richa recebeu nesta segunda-feira (27), em Curitiba, a vice-governadora de Hainan, Ma Yongxia, e representantes da província chinesa. A visita oficial teve o objetivo de estreitar parcerias com o Paraná nas áreas da educação, agricultura e tecnologia. O Estado e Hainan possuem convênio de relações de Irmandade desde 2010.

Richa ressaltou que o Paraná têm parcerias consolidadas com a China e que está aberto a novos projetos em conjunto. Ele destacou a parceria da Copel com a estatal chinesa State Grid – por meio de consórcio estão atuando juntas em três grandes obras de transmissão no Brasil. O governador mencionou também a aquisição do Terminal de Contêineres de Paranaguá pela da China Merchants Ports pelo valor de R$ 2,9 bilhões.

“As empresas chinesas já investem e contribuem para o crescimento do Estado. A cooperação internacional tem sido muito produtiva e estamos dispostos a trabalhar juntos em outras áreas”, disse Richa.

Ele apresentou os números do agronegócio e manifestou interesse também em aprofundar a parceria na área. “O Paraná é o segundo produtor de grãos e o primeiro em produtividade. Somos também o segundo maior polo automobilístico do país”, disse. São áreas que podem ser ainda mais favorecidas com parcerias internacionais.

A proposta de Hainan é trocar experiências com o Estado para fomentar também o turismo. “O desenvolvimento do Paraná é acelerado, o Estado possui alta qualidade de vida e sustentabilidade, característica que buscamos em nossos parceiros. Vamos divulgar o Estado em Hainan para que outras pessoas o conheçam”, afirmou Ma Yongxia. A vice-governadora destacou que a província tem tradição na agricultura e por isso pode haver uma contribuição mútua para o desenvolvimento de novos projetos.

Ela convidou Richa a participar das celebrações de 30 anos da província no ano que vem. Hainan tem 9,9 milhões de habitantes e Produto Interno Bruto de US$ 70 bilhões.