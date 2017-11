Curitiba sedia encontro sobre micro e pequena empresa

O diretor da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Nizar Rabit Midrei, disse nesta segunda-feira (27) que a atuação do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Paraná (Fopeme) tem servido de modelo para a implantação de organismos semelhantes em outros estados brasileiros.

“Ações recentes realizadas pelo Fórum fazem com que o Paraná esteja à frente da média nacional. Por isso, o Estado tem sido referendado por nós como modelo a ser seguido”, disse Midrei, que participa, em Curitiba, do XII Encontro Sul Sudeste da Micro e Pequena Empresa.

O evento, realizado no Centro de Eventos do Hotel Victória Villa, encerra oficialmente a IV Semana da Micro e Pequena Empresa Paranaense, que teve início no dia 22 e contou com programação em Cascavel, Apucarana e Paranavaí.

O secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, Juraci Barbosa Sobrinho, que também preside o Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Paraná, participou do encontro.

Ele destacou que o ambiente de investimento deste segmento foi retomado pelo governador Beto Richa. “O terreno está arado e adubado”, comparou Barbosa Sobrinho, ao elogiar a forte parceria firmada entre o setor público e as instituições.

O secretário citou também diversos mecanismos através dos quais o governo do Paraná incentiva e garante reserva de mercado às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, como o Programa Bom Negócio Paraná. “28 mil empresários e empreendedores em 218 municípios paranaenses foram qualificados gratuitamente”, afirmou.

Juraci Barbosa Sobrinho falou ainda sobre os resultados gerados por programas como o Escola Mil, que utiliza pequenas e médias empresas locais para executar reparos em escolas públicas estaduais; e o que incentiva a agricultura familiar.

Entre as ações recentes realizadas pelo governo estadual para fomentar o segmento, o secretário citou o microcrédito operado pela Fomento Paraná. “Neste ano, R$ 160 milhões foram contratados”, disse.

REFERÊNCIA NACIONAL - A atuação do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Paraná também foi elogiada por Ricardo Dellaméa, consultor e assessor da diretoria do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

“O Fórum é muito ativo e dinâmico, promovendo um ambiente não comumente visto em outros Estados brasileiros, inclusive com a participação das entidades, como o Sebrae”, comentou. “Isso gera resultados relevantes ao setor”, disse Dellaméa.

O Paraná possui 623 mil microempresas ativas e 45 mil empresas de pequeno porte. Apenas no período entre janeiro e setembro de 2017, mais de 33 mil empresas foram abertas no Estado.

Em 2016, o Paraná foi o estado que mais gerou empregos por micro e pequenas empresas na região Sul, segundo o Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. Em termos nacionais, as microempresas paranaenses só perdem, em geração de vagas, para São Paulo e Minas Gerais.

Entre outras autoridades, participaram do evento Ercilio Santinoni, presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Secretário Técnico do Fórum Permanente da Microempresa e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná (Fopeme); Jorge Guerra, coordenador de Desenvolvimento Econômico da Secretaria de Planejamento e Controle Geral do Estado do Paraná, e Vilson Ribeiro de Andrade, presidente da Fomento Paraná.

Também estavam presentes: Abílio de Oliveira Santana, vice-presidente da Federação da Indústrias do Paraná (Fiep); Divanzir Chiminacio, presidente da Federação dos Contabilistas do Paraná (Fecopar); Valdir Pietrobon, do Sescap Paraná; Jonas Bertão, presidente da Fampepar e da Ampec Apucarana; Zildo Costa, diretor da Federação do Comércio de bens, Serviços e Turismo do Paraná; José Vargas, presidente da Femicro Espírito Santo, e Eliane Bento, tesoureira da Fampepar e diretora da Ampec Metropolitana.