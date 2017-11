Inscrições para PSS de funcionários começam nesta quinta-feira

Começam nesta quinta-feira (30) as inscrições para o Processo de Seleção Simplificado (PSS) da Secretaria de Estado da Educação para contratação de funcionários (assistentes administrativos e auxiliares de serviços gerais) para trabalhar nas escolas da rede estadual de ensino no ano que vem.

As vagas serão divididas entre os 32 Núcleos Regionais de Educação (NREs) de acordo com a necessidade de cada regional. O prazo para se inscrever segue aberto até 11 de dezembro pelo endereço eletrônico www.pss.pr.gov.br.

São ao todo 11 mil vagas para assistente administrativo, inspetor e inspetoria de internato, técnico agrícola e técnico florestal e auxiliar de serviços gerais (limpeza/merenda, manutenção, atendimento de aluno, motorista, tratorista e vigia).

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas a partir das 9h do dia 30 pelo site da própria Secretaria dedicado ao PSS. Os interessados têm até às 18h do dia 11 de dezembro para preencher o formulário disponível.

A classificação provisória será publicada no dia 15 de dezembro, após as 16 horas, no endereço www.educacao.pr.gov.br.

EJA - Estão abertas as inscrições para os Processos de Seleção Interna de Servidores da Secretaria de Estado da Educação que pretendem atuar nas unidades de ensino da rede estadual que ofertam a Educação de Jovens e Adultos (EJA) aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas nos Centros de Socioeducação (Cense).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelos servidores lotados nos Núcleos Regionais de Educação que ofertam o atendimento nos Centros de Socieducação até às 17h30min da próxima quinta-feira (30). A classificação final será divulgada no dia 13 de dezembro.

Nesta quarta-feira (29), será aberto o processo seletivo para servidores públicos da pasta para suprimento de demandas e composição de cadastro dos nove CEEBJA que ofertam a Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos estabelecimentos penais do Sistema Prisional do Estado. As inscrições encerrarão no dia 1° de dezembro.

Podem participar dos processos seletivos os professores e pedagogos do Quadro Próprio do Magistério e agentes educacionais I e II do Quadro de Funcionários da Educação Básica que já atuaram ou que pretendem atuar no âmbito dos referidos sistemas, desde que atendam aos critérios estabelecidos nos editais que regulamentam os processos seletivos.

As disciplinas e funções disponíveis, os critérios, prazos e locais de inscrição deverão ser consultados nos editais específicos de cada processo seletivo no endereço:

www.educacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=190