Balé Teatro Guaíra se apresenta em nove cidades da Alemanha

O Balé Teatro Guaíra vai apresentar na Alemanha a mais nova coreografia, “Dança Wachter, Winkler e Scafati”, espetáculo criado em parceria com os coreógrafos alemães Roberto Scafati, Katja Wachter, Christoph Winkler, o brasileiro Marcelo Santos de Oliveira, o Centro Cultural Teatro Guaíra e a Associação dos Bailarinos e Apoiadores do Balé Teatro Guaíra.

As apresentações serão em nove cidades: Karlsruhe, Stuttgart, Regensburg, Ulm, Lindau, München, Braunschweig e Augsburg, la a partir desta terça e quarta-feira (28 e 29), e em dezembro nos dias 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12.

Roberto Scafati, Katja Wachter e Christoph Winkler - participantes do Internationales Solo-Tanz-Theater, e o brasileiro Marcelo Santos de Oliveira trabalharam em parceria com a companhia paranaense na criação da nova coreografia. Antes da vinda ao Brasil, o público curitibano pôde apreciar o espetáculo, apresentado com sucesso no início de novembro, no Guairão.

A parceria com os profissionais estrangeiros deu oportunidade à Companhia seguir em turnê na Alemanha. Esta será a segunda viagem internacional do BTG, a primeira aconteceu 1984 quando apresentou O Grande Circo Místico em Lisboa, Portugal.

Mas as novidades não param por aí, dos 23 novos bailarinos do Balé Teatro Guaíra, recém-contratados pelo Palco Paraná, onze estão em viagem para Alemanha, os demais ficaram em Curitiba preparando mais um espetáculo para ser apresentado em dezembro no encerramento das atividades do BTG. A nova montagem denominada “Origens” tem coreografia de Patrícia Machado e direção de Octavio Nasser.

Para Cíntia Napoli, diretora do BTG, a companhia está em um momento de importante representatividade no cenário nacional. “Estamos prestes a levar um pouco da nossa história cultural para lugares distantes e retornar com ricas impressões da cultura europeia. Trata-se de um intercâmbio de grande valor para o Balé Teatro Guaíra, porque artisticamente se fortalecerá com esta intensa troca”, diz ela.

Serviço:

Balé Teatro Guaíra na Alemanha

As apresentações serão:

Cidade: Karlsruhe.

Dia 28/11. Local: TANZ Karlsruhe - Staatstheater - Kleines Haus

Cidade: Stuttgart.

Dia 29/11. Local: TREFFPUNKT Rotebühlplatz

Cidade: Regensburg

Dia 01/12. Local: Regensburger Tanztage –Theater Universität

Cidade: Ulm

Dia 02/12. Local: Theater Ulm - Podium

Cidade: Lindau

Dia 03/12. Local: Theater Lindau

Cidade: München

Dia 5 e 6/12. Local: Schwere Reiter

Cidade: Braunschweig

Dia 08/12. Local: Staatstheater Kleines Haus

Cidade: Heidelberg

Dia 10/12. Local: Hebelhalle

Cidade: Augsburg

Dia 11 e 12/12. Local: Brechtbühne