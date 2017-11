Tecpar Certificação completa 20 anos com clientes de longa data

O Tecpar Certificação, unidade do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) cujo negócio é a certificação de produtos e sistemas, completa 20 anos em 2017 com a marca de 680 produtores rurais auditados e mais de 1.300 organizações certificadas – a maioria dos clientes da divisão, espalhados por todo o Brasil, mantém contratos contínuos, com registro de até 20 anos de relacionamento.

Ao longo da sua história, o Tecpar Certificação já emitiu mais de sete mil certificados de conformidade. A certificação inclui componentes elétricos e de telecomunicações, eletrodomésticos, produtos orgânicos, cadeia de custódia, embalagens de papel para cimento e unidades armazenadoras.

Quanto à certificação de sistemas, atua na certificação de conformidade em sistemas de gestão da qualidade, sistemas de gestão ambiental, PBQPH/SIAC, SASSMAQ, sistemas de saúde e segurança ocupacional e LIFE (ações em prol da biodiversidade).

PRIMEIRA DO PAÍS - Tania Carvalho, gerente da unidade, lembra que a certificadora do Tecpar foi a primeira do país a obter o credenciamento junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

“Temos 23 escopos de atuação para que empresas de todos os portes possam ter seus sistemas e produtos certificados por nós. Os programas de avaliação e certificação da conformidade estão estruturados em padrões internacionais, garantindo um processo reconhecido e seguro. Somos hoje uma das instituições mais respeitadas do Brasil”, salienta.

Quem atesta esse reconhecimento é a empresa Parnaplast Embalagens, de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, uma das empresas que está com o Tecpar Certificação desde a sua fundação, em 1997. A companhia atua há 43 anos no mercado de embalagens plásticas, sacolas, copos e potes plásticos, e seus clientes estão espalhados pelo Brasil e no Mercosul.

A coordenadora da Qualidade da empresa, Silvia da Cruz Guidelli, conta que o Tecpar Certificação foi contratado para fazer auditorias de certificação da norma ISO 9001, que estipula regras para sistemas de gestão da qualidade. "Somos reconhecidos no mercado pela qualidade de nossas embalagens, o que mostra que nosso Sistema de Gestão da Qualidade, auditado e validade pelo Tecpar Certificação, é eficaz. Temos com o Tecpar uma parceria de confiança", diz Silvia.

Para mais informações sobre o Tecpar Certificação, acesse www.tecparcert.com.br.