Estado vai zerar fila por cirurgias de catarata em Arapongas

O Governo do Paraná iniciou neste sábado (25) uma campanha para ampliar a oferta de cirurgias de catarata para moradores de Arapongas, no Norte do Estado. A iniciativa, que conta com a parceria da Prefeitura e do Hoftalon de Londrina, é custeada com recursos estaduais e deve zerar a demanda existente no município.

O objetivo é melhorar a qualidade de vida de cerca de 400 pessoas que aguardam pelo procedimento no Sistema Único de Saúde (SUS). Para o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, que acompanhou toda a etapa de exames e triagem dos pacientes, a campanha resolve um problema crônico do sistema de saúde local.

“Vamos atender pessoas que estão há anos esperando por este tipo de cirurgia no SUS. Com certeza, mais uma ação efetiva do Governo do Estado para melhorar a qualidade de vida daqueles que mais precisam”, destacou o secretário.

Neste sábado, a equipe do Hoftalon, serviço de referência regional em oftalmologia, avaliou os pacientes que aguardam pelo procedimento. A maioria foi diagnosticada com catarata em ambos os olhos e agora será encaminhada para realização das cirurgias agendadas já para dezembro.

De acordo com Caputo Neto, em menos de dois anos quase 40 mil cirurgias de catarata foram feitas dentro do Mutirão Paranaense de Cirurgias Eletivas. “O que estamos fazendo aqui vai ficar para história. Mas, sem dúvida, vai marcar a vida de muita gente que voltará a enxergar e terá uma vida mais saudável e segura”, enfatizou.

EXEMPLOS – O aposentado Luiz Loss, de 72 anos, relata que há 37 anos sofre com problemas na visão. Ele afirma que teve que deixar de dirigir e fazer uma série de tarefas simples por conta da vista embaçada. “É muito ruim não poder enxergar direito. Tudo fica mais difícil porque a gente tem que depender das outras pessoas. Tomara que agora, com a cirurgia, as coisas melhorem”, declarou.

Outra moradora de Arapongas que está bastante esperançosa é a aposentada Ivanilde Olibone Gallo, de 64 anos. “Perdi a conta das vezes que troquei de óculos e a minha vista só piorava. Agora que confirmaram o diagnóstico da catarata espero fazer a cirurgia e voltar a ter uma vida normal”, disse.

PARCERIA – Quem também acompanhou os trabalhos de triagem neste sábado foi o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre. Ele fez questão de agradecer ao Governo do Estado por levar esta campanha à cidade. “Temos que destacar o trabalho que vem sendo feito pelo Estado na área da saúde. Os avanços são visíveis e esta campanha de cirurgias é mais uma prova de que o Paraná é um Estado que se preocupa com as pessoas”, ressaltou.

A cirurgia de catarata consiste na substituição da lente natural do olho atingido por uma nova lente artificial. O procedimento é rápido, seguro e geralmente não exige internação. Além da cirurgia, é feito todo o acompanhamento pós-operatório para garantir a eficácia do tratamento.