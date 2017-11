Presidente da Celepar assume Conselho de Associadas da Abep

No dia do aniversário de 53 anos da Celepar, o presidente Jacson Carvalho Leite foi eleito nesta sexta-feira (24) para presidir o Conselho de Associadas da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de TIC (Abep), que reúne as 27 empresas estaduais de informática pública no país. Ele foi eleito por unanimidade.

A eleição, segundo Jacson Leite, é o reconhecimento do trabalho que a Celepar realiza junto ao Governo do Paraná, voltado à modernização da gestão pública e à melhoria contínua dos serviços que o Estado presta à sociedade. O presidente lembrou que a empresa possui um banco de dados com mais de 630 cases de Business Intelligence (BI’s), envolvendo toda a estrutura da administração estadual.

DISCUSSÕES NACIONAIS - Ainda de acordo com Jacson Leite, esta também é uma forma de o Paraná, via Abep, estar à frente das discussões nacionais que envolvem temas importantes para a sociedade, como o uso de soluções de reconhecimento do cidadão, biométrica e facial. A título de exemplo, ele citou o acordo recente firmado entre o Governo do Paraná e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a interligação das bases de dados, voltado à criação do Documento Nacional de Identificação (DNI), que unifica RG e CPF em um único número.