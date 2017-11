Paraná Cidadão registra 7 mil atendimentos em Foz do Iguaçu

A feira de serviços Paraná Cidadão em Foz do Iguaçu registrou cerca de 7 mil atendimentos. A população da região teve acesso nesta semana à emissão da Carteira de Identidade, cadastro para as tarifas sociais de água e luz e intermediação de vagas de emprego, além de orientações nas áreas da saúde, assistência social e educação, entre outras. Aproximadamente 9 mil pessoas passaram pelo local.

No primeiro dia foram feitos em torno de 3 mil atendimentos exclusivos por meios do Programa Criança e Adolescente Protegidos, da Secretaria da Justiça em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná. Foram emitidas 576 carteiras de identidade e feitos 209 exames oftalmológicos. Este público teve acesso também a outros exames de saúde, orientações de trânsito e assistência social e, ainda, a oportunidades de estágios.

Nos outros dois dias a feira foi aberta para o público em geral com oferta de aproximadamente 30 serviços gratuitos.

O secretário da Justiça Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Júnior, destacou a importância da feira para a população. “Levamos diversos serviços para que os moradores da região de Foz pudessem resolver seus problemas em um único local, sendo com algum atendimento ou orientação”, disse.

O evento contou com a presença do cônsul do Paraguai em Foz do Iguaçu, Jorge Antonio Coscia, e foi realizado em parceria com a prefeitura da cidade, outras secretarias de Estado e instituições.