Exposição inicia comemorações dos 55 anos da Sanepar

O Museu do Saneamento abriu nesta sexta-feira (24), Dia do Rio, sua nova exposição fotográfica anual. Neste ano o tema da mostra é “Sanepar - 55 Anos” e faz parte das celebrações do aniversário de fundação da Companhia de Saneamento do Paraná, criada em 1963. As imagens foram selecionadas em um concurso interno entre os funcionários da empresa.

Os ganhadores da ativa, lotados em diversas áreas - cinco de Curitiba e os demais de Apucarana, Araucária, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Santo Antônio da Platina e São Mateus do Sul. As fotos são de Claudemir Lucio Defendi, Dayse Cristina Onuki, Dulcineia Batista de Carvalho Tomaz, Elton Rodrigues dos Santos, Fabrício Castilho Haesbaert, Gabriel Konkol Júnior, Lauro Miguel Folkuenig, Pedro Henrique Vogt Silveira, Rafael Corsini Augusto, Ronaldo Adriano dos Santos Barreto, Vinícius Alberto Adorno Vasílio e Vivian Cristina Tozin Watanabe.

“As fotos premiadas registram diferentes momentos da empresa ao longo do tempo e demonstram o olhar do sanepariano em relação ao seu trabalho, numa percepção muito particular, e que procuramos valorizar, tanto pelo aspecto artístico como pelo registro para nossa área de Patrimônio Histórico”, explica o diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Glauco Requião.

De acordo com ele, a exposição terá uma versão itinerante que passará em 20187 pelas gerências gerais da companhia em cidades de todo o Estado.

Segundo presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, a empresa tem muito o que comemorar em relação às suas conquistas, especialmente a do último Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS), considerado o mais importante do setor. “Somos referência em saneamento no país e temos um grupo de profissionais muito competentes e dedicados que se esforçam a cada dia para atender a população com serviços cada vez melhores, buscando a universalização do saneamento”, disse.

A mostra fotográfica Sanepar - 55 Anos fica em cartaz no Museu do Saneamento durante todo o ano de 2018. O local é um espaço de memória e cultura sobre o saneamento do Paraná que promove o conhecimento e a reflexão entre o homem e o ambiente. Funciona desde 2014 na antiga estação de tratamento de água Tarumã, a primeira do Paraná, construída em 1945. É um museu institucional mantido pela Sanepar, que desde 198 mantém um programa de preservação da memória do saneamento em Curitiba.

ACERVO - A coleção do Museu do Saneamento conta com cerca de 8 mil itens que retratam os esforços de saneamento desde o final do século 19 até os dias atuais. O acervo é composto por objetos, equipamentos, mapas, mobiliários, vestuários, documentos, fotografias, audiovisuais, plantas e projetos de engenharia. Também em meio digital, está disponível para consulta no local de forma a incentivar a pesquisa e a produção de conhecimento.

VISITAÇÃO - O Museu do Saneamento está aberto à visitação para o público em geral de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h. Visitas guiadas para grupos de estudantes e escolas acontecem de terça a sexta-feira, das 9h às 12h, e das 14h às 17h, por meio de agendamento pelo e-mail http://visitas@sanepar.com.br.