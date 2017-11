PSS da UEPG movimenta 19 mil candidatos em 17 cidades

O Processo Seletivo Seriado – PSS 2017, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), movimenta 19.643 estudantes, neste domingo (26), em 17 cidades paranaenses. Em Apucarana, Cascavel, Castro, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Jacarezinho, Jaguariaíva, Maringá, Palmeira, Ponta Grossa, Rio Negro, São Mateus do Sul, Telêmaco Borba e Umuarama, os portões dos locais de prova serão abertos às 13h e fechados às 14h. A aplicação das provas inicia às 14h15, com quatro horas de duração.

Para acessar os locais de prova, bastará aos candidatos apresentarem o documento original de identificação, com foto. O reconhecimento dos estudantes ocorrerá durante a realização das provas, mediante a verificação do documento de identificação e a coleta de assinatura e impressão datiloscópica do polegar direito de cada candidato. O sistema já foi utilizado no Vestibular de Inverno da UEPG, para dar mais rapidez ao acesso dos candidatos e mais segurança na realização do concurso.

A UEPG é pioneira no Paraná na implantação do processo seletivo seriado. Como modalidade de seleção alternativa, o PSS se desenvolve de maneira gradual, sistemática e cumulativa. O aluno é avaliado ao final de cada uma das séries do ensino médio, por meio de provas denominadas PSS I, PSS II e PSS III. Na terceira etapa, o candidato opta por um dos 39 cursos ofertados pela instituição, que reserva ao PSS 25% das vagas anuais da graduação.

Do total 19.643 inscritos, a Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS) registra a inscrição de 3.005 concorrentes às 483 vagas ofertadas no PSS III, terceira etapa do processo. A primeira etapa (PSS I) apresenta 10.921 candidatos; e a segunda etapa, mais 5.717. Em relação ao número de inscritos em 2016 (18.308), o órgão responsável pelos vestibulares, concursos públicos e testes seletivos da UEPG computa um acréscimo de 7,4%. “É o maior concurso já realizado pela instituição’, diz o coordenador da CPS, Edson Luiz Marchinski.

De acordo com os dados levantados pela Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS), o curso de Medicina tem a maior concorrência no PSS 2017. São 311 inscritos para 10 vagas, numa proporção de 31,1 candidatos por vaga. Em seguida vem o curso de Enfermagem, com 172 candidatos para 10 vagas (17,2 por vaga); Odontologia, com 202 inscritos para 15 vagas (13,4 por vaga); Engenharia Civil, 168 concorrentes a 13 vagas (12,9 por vaga); e Direito noturno, com 184 candidatos para 18 vagas (10,2 por vaga). Veja a relação completa da proporção candidato/vaga em www.cps.uep.br/pss.

Para dar suporte à realização do concurso, a CPS vai empregar um contingente de 1.886 pessoas. Na terça-feira (21), o órgão promoveu reunião de treinamento para os 110 coordenadores e auxiliares de coordenação que vão atuar nos 40 locais distribuídos n as 17 cidades nas quais a UEPG aplica as provas do PSS. O ensalamento geral (turma e local de prova) e os endereços dos locais de provas podem ser consultados na página do concurso (www.cps.uepg.br/pss).

CONTEÚDOS - Na prova de Redação, o PSS I vai cobrar os seguintes gêneros de produção textual: comentários em blog; crônicas jornalísticas; narração escolar; e relato autobiográfico. Para o PSS II, serão cobrados os gêneros textuais: carta do leitor, notícia, texto de opinião dissertativo-argumentativo; e resumo. No PSS III, os gêneros: carta de reclamação, carta resposta à reclamação; texto de opinião dissertativo-argumentativo, notícia e resumo.

Para as questões de Literatura Brasileira e de Língua Portuguesa, os candidatos do PSS I devem ler as obras: Antologia Poética (Gregório de Matos); Sonetos (Luís de Camões). Para o PSS II, os livros: Eu & Outras Poesias (Augusto dos Anjos); Memórias Póstumas de Brás Cubas (Machado de Assis); e no PSS III, serão explorados os seguintes livros: Amar, Verbo Intransitivo (Mário de Andrade); A Morte de Quincas Berro D'água (Jorge Amado); Livro Sobre Nada (Manoel de Barros); O Filho Eterno (Cristóvão Tezza); e O Ovo Apunhalado (Caio Fernando Abreu).

No link http://cps.uepg.br/inicio/index.php/pss/questoes-somatorio-video, os candidatos podem assistir ao vídeo sobre como funciona o sistema somatário utilizado pela UEPG nos concursos vestibulares e no PSS.

Mais informações em www.cps.uepg.br/pss.