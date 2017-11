Balé Teatro Guaíra se apresenta em nove cidades da Alemanha

Integrantes do Balé Teatro Guaíra (BTG) viajam para a Alemanha neste domingo (26). Na bagagem levam a mais nova coreografia, “Balé Teatro Guaíra dança Wachter, Winkler e Scafati”. As apresentações serão em nove cidades nos dias 28, 29 no novembro e 01, 02, 03, 05, 08, 10, 11 e 12 de dezembro.

O espetáculo foi criado em parceria dos coreógrafos alemães Roberto Scafati, Katja Wachter e Christoph Winkler, além de Marcelo Santos de Oliveira, Teatro Guaíra e Associação dos Bailarinos e Apoiadores do Balé Teatro Guaíra (ABABTG).

Os coreógrafos alemães vieram ao Brasil em 2016 por meio de intercâmbio artístico-cultural com a Associação de Bailarinos e Apoiadores do Balé Teatro Guaíra e o Centro Cultural Teatro Guaíra, acompanhados do diretor artístico do Internationales Solo-Tanz-Theater, Marcelo Santos de Oliveira, ex-bailarino do BTG e diretor do Solo Connection.

A montagem de “Balé Teatro Guaíra dança Wachter, Winkler e Scafati”, realizada pelos coreógrafos e bailairinos do BTG, foi apresentada com sucesso no Guairão, e oportunizou à Companhia seguir em turnê por terras germânicas. Esta será a segunda viagem internacional do BTG - primeira aconteceu 1984 quando apresentou O Grande Circo Místico em Lisboa, Portugal.

Para Cintia Napoli, diretora do BTG, a companhia encontra-se em um momento de importante representatividade no cenário nacional. “Estamos prestes a levar um pouco da nossa história cultural para lugares distantes e retornar com ricas impressões da cultura europeia. Trata-se de um intercâmbio de grande valor para o Balé Teatro Guaíra, porque artisticamente se fortalecerá com esta intensa troca”, diz ela.

As apresentações serão nas cidades de Karlsruhe, Stuttgart, Regensburg, Ulm, München Lindau, Braunschweig, Heidelberg e Hebelhalle.