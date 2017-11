Binário altera linhas de ônibus em Curitiba a partir de terça

As linhas metropolitanas de Almirante Tamandaré, Itaperuçu e Rio Branco do Sul que circulam na Rua Mateus Leme terão alteração de trajeto a partir de terça-feira (28) em função do novo binário implantado pela Prefeitura de Curitiba que altera os sentidos das vias. Com o binário, a Rua Nilo Peçanha terá sentido único em direção ao Centro e a Rua Mateus Leme – que hoje é rota das linhas metropolitanas nos dois sentidos - terá fluxo viário apenas em direção aos bairros.

Os usuários do transporte coletivo devem ficar atentos. Confira as alterações:

LINHAS

A06-Ctba/Tamandaré (Minérios)

K71 - Ctba/Itaperuçu

K72 - Direto Itaperuçu;

L71 - Ctba/Rio Branco do Sul

L72 - Direto Rio Branco

K01 - Ctba/Itaperuçu (via Tamandaré-Minérios)

No sentido Curitiba vão trafegar pela Rua Mateus Leme; Rua Evaldo Wendler; Rua Nilo Peçanha; Rua Carlos Pioli; Rua Euclides Bandeira; Av. Cândido de Abreu; Rua Paula Gomes e Praça 19 de Dezembro. No retorno para as cidades de origem os ônibus vão acessar a Rua Mateus Leme.

LINHAS

A77-Ctba/Tanguá

A78-Ctba/V.Marta

A80-Ctba-Tanguá-V.Marta

No sentido Curitiba passarão pela Av. Desembargador Hugo Simas; Rua Desembragador Benvindo Valente; Rua Trajano Reis; Rua Paula Gomes e Praça 19 de Dezembro. No retorno de Curitiba os ônibus vão trafegar pela Rua Inácio Lustosa; Rua Mateus Leme; Rua Lysimaco Ferreira da Costa e Rua Teffé, seguindo depois pelo itinerário atual.

LINHAS

A07-Ctba/Tamandaré (Lamenha)

L01-Ctba / Rio Branco Sul (Tamandaré Lamenha)

No sentido Curitiba vão passar pela Rua Nilo Peçanha, em substituição à Rua Albino Silva. O itinerário de retorno não será alterado.

LINHAS

A72-Ctba/Jd.Paraíso

A73-Ctba/Jd.Marrocos

No sentido Curitiba o trajeto será feito pela Rua Mateus Leme; Rua Evaldo Wendler; Rua Nilo Peçanha; Rua Carlos Pioli; Rua Euclides Bandeira; Av. Cândido de Abreu; Rua Paula Gomes e Praça 19 de Dezembro. O itinerário de retorno não será alterado, pois será feito pela Rua Mateus Leme.