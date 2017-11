Número de empresas abertas no Paraná cresce 10% em 2017

Dados da Junta Comercial do Paraná (Jucepar) revelam que o número de empresas abertas no Paraná de janeiro a outubro de 2017 cresceu 9,9% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em dez meses, 37.217 novas empresas passaram a funcionar no Estado superando as 33.863 do período anterior. Curitiba lidera o ranking de cidades com o maior número de empresas abertas com 5.350, seguida por Londrina (2.077) e Maringá (2.076). Os números não contemplam os Microempreendedores Individuais (MEI).

De acordo com a Jucepar, os procedimentos para abertura, alteração e fechamento de empresas ficou mais simples no Estado desde a implantação do sistema Empresa Fácil Paraná, que integra os sistemas de diferentes órgãos licenciadores e reguladores dos registros empresariais.

Desde o começo de novembro também funciona o serviço da Junta Digital, que permite que os contratos societários (para dar entrada nos processos de registro) sejam protocolados pelo sistema Empresa Fácil Paraná não sendo mais necessário a impressão e reconhecimento de firma de todos os sócios e a entrega presencial nos escritórios da Junta Comercial. O contrato precisa apenas da assinatura eletrônica dos sócios, que possui validade jurídica e garante a segurança dos procedimentos.

“Com a possibilidade de apresentar o processo de maneira digital, o empresário enfrenta menos burocracia e garante economia de tempo e dinheiro”, destaca o presidente da Jucepar, Ardisson Akel.

O Empresa Fácil Paraná pode ser acessado através do site www.empresafacil.pr.gov.br/. Todas as etapas são detalhadas, inclusive a opção de fazer o procedimento através da Junta Digital.