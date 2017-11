Penitenciária de Ponta Grossa ganha grupo de elite

O Departamento Penitenciário do Paraná (Depen-PR) encerrou o curso de formação dos agentes penitenciários que vão integrar o Setor de Operações Especiais (SOE) em Ponta Grossa. A partir desta sexta-feira (24) 37 servidores estão habilitados para atuar em situações de crise nas unidades do sistema prisional. A cerimônia de encerramento aconteceu nesta quinta-feira (23) na Escola Superior da Polícia Civil, em Curitiba.

Com carga horária de 120 horas, o curso de capacitação em intervenção tática prisional contou com atividades práticas e teóricas ministradas por profissionais da Divisão de Operações de Segurança do Depen, sob a supervisão da Escola de formação e Aperfeiçoamento Penitenciário, em sistema de internato, com aulas pela manhã, à tarde e à noite.

Os participantes receberam treinamento em técnicas de intervenção em ambiente prisional, imobilização, gerenciamento de crise, manutenção e manejo de armamento e tiro, direitos humanos, entre outros. As aulas aconteceram nas dependências da Escola Superior da Polícia Civil, do Exército do Brasil e também no Complexo Penitenciário de Piraquara.

Durante a cerimônia de encerramento o diretor do Depen, Luiz Alberto Cartaxo Moura, elogiou a atuação do grupo em todo sistema penitenciário e reforçou a intenção de ampliar o setor. “O Depen tem a intenção e está trabalhando para que tenhamos agentes do SOE em todas as unidades prisionais do Paraná”.

SELEÇÃO - Os agentes penitenciários formados para atuar no SOE já integram o quadro efetivo do Depen e passam por processo seletivo para participar do grupo de elite. O grupo já possuí bases instaladas em Curitiba e Região Metropolitana, Londrina, Maringá, Cascavel e agora em Ponta Grossa.

Além dos servidores do Depen, o curso contou com a participação de servidores de instituições convidadas como Cindacta II, Polícia Militar do Paraná, Departamento de Administração Prisional de Santa Catarina, Grupo de Intervenção Rápida de São Paulo, Instituto de Administração Penitenciária do Acre e Sistema Penitenciário do Mato Grosso.

PRESENÇAS - Também estiveram presentes na cerimônia de encerramento e entrega o diretor da Escola Superior de Polícia Civil, Sebastião Ramos dos Santos Neto; o diretor da Escola de Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário, Edevaldo Miguel Costacurta; e o chefe da Divisão de Operação e Segurança do Depen, Humberto Benigno Ferreira Junior.