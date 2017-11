Escolas estaduais conquistam mais de 300 medalhas em olimpíada

Os estudantes da rede estadual de ensino conquistaram 329 medalhas na 13ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Foram 20 medalhas de ouro, 75 de prata e 234 de bronze. O resultado foi divulgado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Nesta edição também participaram alunos da rede particular de ensino.

Além dos medalhistas, 2.660 estudantes serão contemplados com menções honrosas pela participação. “Nossas escolas, alunos e professores estão de parabéns pelo desempenho. Esse é um momento de reconhecimento do esforço coletivo de todos que participaram ativamente na preparação para alcançamos esse resultado”, disse a superintendente da Educação, Ines Carnieletto.

Essa foi a segunda participação da estudante Bianca Mendes Francisco, 12 anos, do 8° ano do ensino fundamental Colégio Estadual Nilo Brandão, no bairro Cajuru, em Curitiba. Em 2016, ela conquistou a medalha de bronze. Para melhorar o resultado ela intensificou a rotina de estudo. “Reservei uma hora por dia para estudar para melhorar meu desempenho e o resultado apareceu”, contou a estudante, que pretende ser professora de Matemática. “Acho divertido a maneira de resolver as questões e a maneira como os professores ensinam me chama a atenção”, disse.

PROMESSA – O aluno André Felipe Araújo Ferreira, 13 anos, do 9° ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Silveira da Motta, no centro de são José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba), conquistou duas medalhas de prata (2014 e 2016) e uma medalha de bronze em (2015). Para essa edição ele fez uma promessa para o padrinho de que ganharia a medalha de ouro. “Eu prometi que ganharia a medalha de ouro e estudei muito para isso”, disse André, que estudou quatro horas por dia.

OBMEP - A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa), com o objetivo de incentivar o estudo da matemática e revelar talentos na área.