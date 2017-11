Governador entrega obras no município de Sabáudia

O Governo do Paraná investiu R$ 1,3 milhão nas áreas de infraestrutura, melhoria urbana e saúde do município de Sabáudia, no Norte do Paraná. O governador Beto Richa entregou nesta quinta-feira (23) a reforma do Pronto Atendimento Municipal Santa Terezinha, obra muito esperada pela população, além da revitalização da Praça Antonio Zanin e o novo trevo no acesso ao município pela PR-218, que dará mais segurança aos moradores.

Também foi assinado convênio do Programa de Microbacias, no valor de R$ 210 mil, a fundo perdido, para boas práticas agrícolas e adaptação de plantadeiras de plantio direto para lavouras do milho da segunda safra “São muitas obras e ações que vão melhorar ainda mais a qualidade de vida, a segurança e o bem-estar da população”, disse Richa. “Ainda há muito outros investimentos que estão por vir”, acrescentou.

PRONTO ATENDIMENTO – O Pronto Atendimento Municipal Santa Terezinha (PAM) recebeu investimento de R$ 930 mil, sendo R$ 543 mil do Estado e R$ 387 mil do município. “Essa unidade de saúde significa um atendimento mais humano e com mais qualidade”, relatou o prefeito do município, Hugo Manueira.

O local vai abrigar salas para a fisioterapia, consultório odontológico, farmácia básica, sala de vacinação, epidemiologia, ouvidoria e enfermaria e setores da Secretaria Municipal de Saúde, como a vigilância sanitária. Serão ofertadas consultas e atendimentos médicos, urgência e emergência. A estrutura abriga uma área para os veículos da saúde e ambulâncias.

A dona de casa Lucilene Cristina Rozatti, de 41 anos, disse que a unidade ficou mais próxima da sua casa, o que vai facilitar a ida ao médico, já que ela tem dificuldades de locomoção. “Para mim facilitou muito estar mais perto da unidade. Além disso, o espaço ficou maior e o atendimento que já era bom deve ficar melhor ainda”, afirmou.

Para a aposentada Maria José Raposo, de 68 anos, a unidade vai beneficiar principalmente o atendimento às pessoas idosas. “Vai facilitar bastante. A maioria dos idosos mora no Centro da cidade, e o Pronto Atendimento foi construído no lugar certo para atender essas pessoas”, disse.

URBANIZAÇÃO – A Praça Antonio Zanin foi totalmente revitalizada. O valor total do investimento foi de R$ 411 mil, sendo R$ 330 mil do Governo do Estado e R$ 81 mil de contrapartida da prefeitura. Entre as melhorias, estão a troca do pavimento da calçada, execução de rampas para pessoas com deficiência, remodelação de canteiros, construção de uma pista de caminhada, construção de fonte luminosa e reforma de meio-fio.

INFRAESTRUTURA – O novo trevo da PR-218, no km 236, foi executado com recursos do governo estadual que somam R$ 441.336,66. “Era uma obra muito aguardada pela população, pois no local havia um tráfego intenso de caminhões e muitos acidentes”, disse o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho. “A cidade toda ganha com o projeto e a população fica mais segura”, acrescentou o secretário.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) estuda o melhor local para a instalação de duas lombadas físicas no trecho.

PRESENÇAS - Participaram da solenidade o deputado federal Alex Canziani e os deputados estaduais Pedro Lupion e Tiago Amaral.