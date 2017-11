17 Unidades de saúde da região de Maringá são certificadas

Dezessete unidades de saúde da região de Maringá receberam selos de qualidade nesta quinta-feira (23). O objetivo do projeto é reconhecer e certificar a atenção primária pela excelência do trabalho desenvolvido no atendimento à população. Entre as certificações estão os três primeiros selos ouro concedidos no Estado – o mais alto entre as categorias. A cerimônia de entrega aconteceu no auditório da Unicesumar.

A certificação faz parte do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Apsus), iniciado pela Secretaria de Estado da Saúde em 2011. “A organização do SUS deve ser iniciada pela base, pela porta de entrada, ou seja, pelas unidades de saúde. Em termos de valores isso custa muito pouco e não tem o peso de uma obra ou de um novo equipamento, mas é fundamental para que a gente mude a saúde de forma definitiva”, afirma o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto.

Para a conquista do selo a unidade deve fazer parte do processo de Tutoria, que orienta as equipes na reorganização dos processos de trabalho, utilizando como instrumento de avaliação critérios específicos para cada nível: ouro, prata e bronze. São avaliados cerca de 100 critérios que verificam desde a estrutura, passando por atributos da organização da atenção prestada aos cidadãos, até a avaliação de resultados e indicadores de saúde na comunidade.

“Os selos são responsáveis por deixar claro qual é o nível de resultado que cada uma dessas unidades atingiu. Demonstram a reestruturação do local, seus novos processos de trabalho e que, consequentemente, há mais qualidade nos serviços de saúde”, ressalta o superintendente de Atenção à Saúde, Juliano Gevaerd.

HISTÓRICO – Na primeira fase do Apsus, entre 2011 e 2014, o Estado promoveu nove oficinas temáticas sobre diretrizes importantes da política pública de saúde. Os eventos atenderam em torno de 38 mil profissionais de todas as regiões do Paraná. “Investimos muito na capacitação das equipes, pois os profissionais são a parte mais importante para sustentar nossos programas estratégicos”, salienta Gevaerd.

A entrega dos selos foi iniciada em 2014, com oito unidades de saúde que aceitaram a proposta da Tutoria e conquistaram os primeiros selos bronze. Entre 2015 e 2016, mais 129 unidades foram certificadas. Atualmente, o projeto já está em 312 municípios paranaenses, com 902 unidades desenvolvendo o processo e 457 passando pela avaliação.

PRESENÇAS – Também estiveram presentes na cerimônia de entrega a chefe do Departamento de Atenção Primária à Saúde, Monique Costa Budk; o diretor da 15ª Regional de Saúde, Jales Cardoso; o presidente do Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde da 15ª RS (Cresems) e secretário municipal de Saúde de Munhoz de Mello, Mauro Sérgio de Araújo; o vice-prefeito de Maringá, Edson Scabora; entre outros prefeitos, secretários de saúde e diretores de regionais de saúde.

BOX

Unidade entre as pioneiras no sistema de tutoria recebe selo ouro

A Unidade de Saúde Céu Azul, de Maringá, foi uma das pioneiras na implantação do processo de Tutoria e recebeu nesta quinta-feira (23) um dos três primeiros Selo Ouro de Qualidade na Atenção Primária do Estado. A unidade conseguiu atingir 100% de conformidade com os itens do instrumento de avaliação ao lado das Unidades Jardim Universo, também em Maringá, e Tancredo Neves, em Munhoz de Mello.

“Essa certificação foi um grande desafio que exigiu transformarmos nossos processos de trabalho e também a nós mesmos como profissionais. Começamos a ver o paciente de uma forma diferenciada e entendemos quantas questões podemos resolver aqui mesmo, dentro da atenção primária”, diz a enfermeira da Unidade de Saúde Céu Azul, Marcielle Deringer.

A Unidade de Saúde atende a população de oito bairros, aproximadamente 5 mil habitantes. “O atendimento aqui é nota mil. Eu e toda a minha família sempre tivemos tudo o que precisamos. E todos na região dizem a mesma coisa”, conta a aposentada Natália Ramos, uma das usuárias dos serviços do local.

A equipe é composta por médicos, profissionais de enfermagem, agentes de saúde, odontólogos, psicólogos e gestores, além do Núcleo de Atenção à Saúde da Família com farmacêutico, fonoaudiólogo, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta e assistente social. Todos trabalham de forma integrada para atender os cerca de 3,6 mil cadastrados e os que recebem acompanhamento.

Ana Maria Ferreira é acompanhada na unidade e também aprova o serviço. “Venho para ser atendida pelo médico, pelo dentista, faço exames. O atendimento é sempre excelente”.

Confira a lista de unidades de saúde certificadas:

SELO OURO

Centro de Saúde Tancredo Neves (Munhoz de Mello)

Unidade Básica de Saúde Céu Azul (Maringá)

Unidade Básica de Saúde Jardim Universo (Maringá)

SELO PRATA

Unidade Básica de Saúde Rubens Antônio Baqueta (Floresta)

Unidade Básica de Saúde Dr. João Alcir Darcol (Santa Fé)

SELO BRONZE

Unidade de Atenção Primária Dr. Primo Monteschio (Maringá)

Unidade Básica de Saúde Iguaçu (Maringá)

Unidade de Atenção Primária à Saúde de Iguatemi (Maringá)

Unidade de Atenção Primária à Saúde Internorte (Maringá)

Unidade de Atenção Primária à Saúde Mandacaru (Maringá)

Unidade Básica de Saúde Morangueira (Maringá)

Unidade Básica de Saúde Jardim Olímpico (Maringá)

Unidade de Atenção Primária à Saúde Piatã (Maringá)

Unidade Básica de Saúde Quebec (Maringá)

Unidade Básica de Saúde Tuiuti (Maringá)

Unidade Básica de Saúde Vila Operária (Maringá)

Unidade Básica de Saúde Zona 6 (Maringá)