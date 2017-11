Copel permanecerá na Carteira ISE em 2018

A Copel vai permanecer na Carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 2018, da B3 (antiga BM&FBovespa). O anúncio foi feito pela bolsa de valores brasileira nesta quinta-feira (23). Esta é a 12ª vez que a Companhia integra a carteira desde sua criação pela B3, em 2005. Continuar no ISE significa que a empresa está no rumo certo para continuar seu crescimento sustentável.

O ISE é uma referência para o mercado de ações. As empresas que entram nesta carteira passam por um critério rigoroso de seleção. A intenção da certificação é criar um ambiente de investimento compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável da sociedade contemporânea e estimular a responsabilidade ética das corporações.

A análise feita para escolher as empresas que compõem a carteira leva em conta aspectos de sustentabilidade corporativa – eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. “O mercado já deixou claro que os investidores preferem aplicar recursos em empresas comprometidas com o desenvolvimento sustentável de toda sociedade e participar do ISE é ter esta prática confirmada pelo maior centro financeiro do Brasil”, afirmou o presidente Antonio Guetter.

A tendência da busca por investimentos responsáveis ganha cada vez mais força com o passar dos anos. A razão para isto é que, se as empresas agem assim no presente, é um forte indício de que estão mais preparadas para lidar com riscos econômicos, ambientais e sociais, gerando valor para o acionista no longo prazo.

Nesta sexta (24), a B3 vai divulgar quantas empresas estarão na carteira ISE em 2018. A carteira é composta por no máximo 40 empresas de diversos setores. A vigência desta carteira é de 08 de janeiro de 2018 a 04 de janeiro de 2019.