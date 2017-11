Curso de smartphone da Celepar atende cerca de 900 pessoas

A 21ª edição do Curso Básico de Smartphone da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar) terminou nesta quinta-feira (23), em Curitiba. Durante três dias, 55 pessoas com idade superior a 60 anos participaram da capacitação gratuita que integra o Projeto de Inclusão Social da Pessoa Idosa. Desde o lançamento em dezembro do ano passado, cerca de 900 pessoas foram treinadas na Capital e em outras cidades do Interior do Paraná.

O presidente da Celepar, Jacson Carvalho Leite, e o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, visitaram os alunos nesta quarta-feira (22) e estudam uma parceria para que o treinamento seja ofertado em todas as Ruas da Cidadania da Capital. “Esta ação social da Celepar precisa atingir um número cada vez maior de pessoas. Vamos evoluir as conversas no sentido de levar conhecimentos de tecnologia aos cidadãos da terceira idade”, disse Pimentel.

Segundo Leite, a capacitação oferecida pela companhia integra o conceito de Celepar cidadã. “Uma empresa inserida diretamente no dia a dia da população através da disseminação de conhecimentos sobre tecnologia”, destaca. De acordo com ele, o curso sobre smartphone, por meio do acesso ao universo virtual, tem o objetivo de tirar a pessoa idosa do isolamento e inseri-la inicialmente na família e, em consequência, na sociedade.

NA PRÁTICA - Com 82 anos, a aposentada Lenira Freitas de Oliveira diz que perdeu o medo de mexer no celular por não dominar esta tecnologia. “O curso foi muito bom. Antes eu tinha dificuldade, ligava para os outros sem saber que estava ligando”.

O casal Itacir Cardoso, 82 anos, e Olindina Cardoso, 78 anos, participou da capacitação. “O curso é muito bom e bastante instrutivo. Em função de uma doença tenho dificuldade para assimilar informações, porém, o curso me ajudou bastante”, disse ele.

Olindina, professora aposentada, contou que sabia “mais ou menos” mexer no celular. “O curso foi importante para tirar dúvidas, principalmente pela atenção dada pelos instrutores. Eu recomendo”.

Para a aposentada Cleuza Ramiro de Almeida, 72 anos, o curso superou as expectativas. “Saio daqui sem medo de mexer no celular. O conteúdo mais importante foi o WhatsApp”.

CONTEÚDO – O curso tem duração de três dias. No programa distribuído em nove horas/aula consta, entre outros tópicos, a personalização do aparelho celular, como inserir papel de parede ou plano de fundo; aumentar ou diminuir volume e tamanho de letras, mover e/ou excluir ícones, cadastrar, alterar e excluir contatos; ler, enviar e excluir mensagens; baixar aplicativos/ferramentas como WhatsApp, pesquisar informações através de navegador da internet e redes sociais, tirar fotos, compartilhar e limpar galeria de fotos, entre outras possibilidades.

Ainda em novembro haverá treinamento em Curitiba e Londrina nos dias 28, 29 e 30. Em dezembro estão previstas turmas em Coronel Vivida, entre 05 a 08, e em Lindoeste, de 06 a 08 de dezembro. Informações pelo telefone (41) 3200-6365.

CELEPAR CIDADÃ - A capacitação gratuita integra o Projeto Celepar Cidadã que envolve ainda o Curso de Acesso à Internet e Redes Sociais através do computador, também voltado às pessoas com idade superior a 60 anos. Iniciado em novembro de 2013, o curso já ocorreu em cerca de 40 cidades paranaenses e atendeu a uma população superior a 4 mil pessoas.