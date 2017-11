Estado libera mais de R$ 3 milhões para obras na Unioeste-Toledo

O Governo do Estado vai liberar mais de R$ 3 milhões para obras no campus de Toledo da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). A informação foi dada pelo secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes, nesta quinta-feira (23).

Os recursos serão investidos nas obras de revitalização do Centro de Referência em Nutrição e Piscicultura, na conclusão da obra do Centro de Pesquisa para os Programas de Pós-graduação, reformas de salas de aulas, construção do Teatro da Unioeste e, também, para a aquisição de um veículo para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Mais de 1800 alunos serão beneficiados.

“Temos um grande potencial humano na Unioeste e não estamos medindo esforços para dar as condições ideais de trabalho e ensino para nossos professores e alunos. Investimentos como este são essenciais para continuarmos avançando na qualidade do ensino e isso reflete nas avaliações nacionais e internacionais que nossas universidades são destaque no universo acadêmico”, afirmou o secretário João Carlos Gomes.

NUTRIÇÃO E PISCICULTURA - Na revitalização do Centro de Referência em Nutrição e Piscicultura serão investidos R$ 2 milhões para a recuperação e reforma de toda a estrutura, que conta com laboratórios de pesquisa utilizados pelos estudantes da graduação e pós-graduação.

Os recursos serão divididos em R$ 1,6 milhão da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e R$ 450 mil do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) para manutenção e compra de equipamentos.

João Carlos Gomes também destacou a inovação do laboratório. “O laboratório será um modelo moderno que proporciona desenvolvimento no controle do pescado, nas pesquisas e no desenvolvimento da cadeia produtiva de peixes para região”.

Segundo o diretor do campus, Remi Schorn, as melhorias contribuirão para possibilitar o desenvolvimento de pesquisas que até então não tinham condições de serem realizadas. “A partir desta revitalização teremos o instrumental de laboratórios que nossos pesquisadores precisam para avançar ainda mais em seus projetos. As obras estão em ritmo acelerado e devem ser concluídas até meados de 2018.”

SALAS DE AULA - Também serão liberados R$ 200 mil para a reforma de 13 salas de aula e R$ 206 mil para a conclusão da obra do Centro de Pesquisa para os Programas de Pós-Graduação do Centro de Engenharias e Ciências Exatas (CECE). O centro contará com um espaço de 1.516 metros quadrados para desenvolvimento de pesquisas em pós-graduação.

Cerca de 650 alunos de graduação, mestrado e doutorado dos cursos de Química, Engenharia da Pesca e Engenharia Química poderão utilizar o espaço.

“Temos uma realidade não muito comum que é o número maior de cursos de pós-graduação em relação à graduação”, disse o diretor Remi Schorn. “Hoje contamos com dez cursos de graduação e 13 de pós-graduação. Tivemos, nos últimos anos, o maior crescimento vertical entre os campi da Unioeste”, ressaltou ele, lembrando que em 2010 eram quatro mestrados e um doutorado e que atualmente a universidade conta com nove mestrados e quatro doutorados.

TEATRO - Para a construção do Teatro da Unioeste-Toledo foram liberados mais R$ 600 mil referentes a segunda parcela de um total de R$ 1,2 milhão. A partir da conclusão desta fase da obra a Unioeste-Toledo contará com um auditório com capacidade para 420 lugares, em uma área de 861,6 metros quadrados, e que será aberto para a comunidade.

“O teatro será fundamental para a Unioeste e também para a cidade de Toledo. Vamos poder abrigar diversos eventos culturais que necessitam de um espaço moderno e apropriado”, explica Remi. Atualmente existe apenas um anfiteatro com capacidade para 130 pessoas.

PRESENÇAS - Participaram da solenidade de anúncio do investimento o vice-reitor da Unioeste, Moacir Piffer; os deputados estaduais José Calos Schiavinato e Dilceu Sperafico; o vice-prefeito de Toledo Tita Furlan; o diretor-presidente do Tecpar, Júlio César Félix; os diretores do Tecpar Reginaldo de Souza (Desenvolvimento Tecnológico e Inovações) e Júlio Salomão (Biotecnologia Industrial); o superintendente federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Paraná, Alexandre Orio Bastos, e o presidente da Associação Comercial e Indústria de Toledo, Flávio Gotardo Furlan.