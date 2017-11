Ceasa Curitiba promove 1ª Expo Flores a partir desta sexta

Como fazer uma horta em casa, hortas urbanas e paisagismo. Estes são alguns dos temas da 1a Expo Flores Ceasa, que começa nesta sexta-feira (24) e segue até domingo (26), na unidade de Curitiba. Haverá também curso de frutas decoradas, oficinas livres e curso básico de cultivo de orquídeas. As atividades serão no Pavilhão J, onde fica o Mercado de Flores.

De acordo com o gerente da Ceasa Curitiba, Joarez Miranda, o local possui uma grande variedade e quantidade de flores, plantas ornamentais, aromáticas, medicinais, condimentares, frutíferas e insumos para jardins, aparelhos de jardinagem e vasos, entre outros itens. Em média, por mês, o setor comercializa entre 90 a 100 toneladas, volume que deve crescer ainda mais nos próximos meses.

“O Mercado de Flores da unidade ganhou recentemente uma nova área com 1.725 metros quadrados onde estão instaladas 19 empresas atacadistas de flores. Há ainda câmaras frias, além de espaços diferenciados de café e lanchonete, áreas para a produção de fotos e filmagens” destaca Miranda.

Segundo a designer e organizadora do evento, Luciane Diehl, a programação foi elaborada a partir de ideias e sugestões dos permissionários como forma de apresentar ao público o Mercado de Flores e as suas alternativas de comercialização.

“Muita gente conhece a Ceasa como setor atacadista de hortigranjeiros. Porém, com o novo espaço ocupado agora, as flores, plantas ornamentais e utensílios de jardinagem ganham grande visibilidade com muito potencial, principalmente pela qualidade e variedades aqui ofertadas”, explica Luciane.

Para Lourival Soares, que atua no mercado há mais de 10 anos e trabalha com cerca de 200 espécies de orquídeas no seu box, o evento será o primeiro de muitos que estão programados para os próximos meses. “Nossa intenção é ampliar o conhecimento não só para aqueles que trabalham diretamente com a produção e comércio de flores, mas também para o público em geral. Será uma ótima oportunidade para saber mais sobre como preparar jardins ou simplesmente plantar e cuidar de flores”.

ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E GASTRONOMIA - Além das oficinas e cursos, a Expo Flores Ceasa terá ainda outras atrações. Na sexta-feira (24) haverá concurso de arranjos florais (buquês) e desfile da Rainha e Princesa das Flores da Ceasa. Na tarde de sábado (25), nas tendas montadas em frente ao mercado, serão apresentados cães para adoção.

No domingo (26), a partir das 11h, será servida costela fogo de chão e o haverá uma exposição de carros antigos. No período da tarde, a partir das 14h, o público pode conferir shows com Orquestra de Cordas e com os grupos Irmãos Black e Sertanejo. Todos os dias funcionará uma praça de alimentação com diversos food trucks.

A Expo Flores é promovida pelo Sindicato dos Permissionários em Centrais de Abastecimento no Estado do Paraná (Sindaruc) que também representa os atacadistas que atuam no Mercado de Flores.

Serviço

1ª Expo Flores Ceasa Curitiba

Data: 24, 25 e 26/11

Horário: das 9h às 16h

Local: Pavilhão J, Mercado de Flores da Ceasa Curitiba

Endereço: BR 116, km 111, nº 22.881 - bairro Tatuquara - Curitiba

Informações: (41) 3341-8300 e 3348-6690, em horário comercial, ou com eLuciane Diehl, (41) 9 9867-2722