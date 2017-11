Famílias carentes saem de áreas de risco para casas da Cohapar

Cinquenta famílias carentes de União da Vitória (Sul), que moravam em áreas de risco na cidade, entre a Autovia João Reolon e as margens do Rio Iguaçu, mudaram-se para o Residencial São Gabriel. O empreendimento foi oficialmente inaugurado pelo governador Beto Richa nesta quarta-feira (22).

O conjunto fica no bairro São Gabriel, uma região segura, longe dos riscos de inundações. O governador lembrou que já esteve em União da Vitória em outras ocasiões, anunciando ou inaugurando conjuntos habitacionais. “Estas casas, em especial, são para famílias ribeirinhas, que estavam às margens do rio e a cada inundação corriam risco de vida. Hoje estão em um conjunto habitacional com toda segurança, com moradia decente. As famílias terão aqui uma vida mais digna”, afirmou Richa.

O casal João Leal, 79 anos, e Isabel Leal, de 80, morou durante meio século às margens do rio Iguaçu e, a cada enchente, tinha transtornos e os móveis danificados. “Agora a realidade é diferente. Antes nossa casa era de madeira, pequena, a mesma durante 50 anos. Agora é muito melhor, mais seguro. Estamos muito felizes”, disse João.

O residencial foi construído pela Cohapar, com cerca de R$ 2 milhões em recursos do tesouro estadual para o atendimento às famílias. Com os investimentos do Governo do Paraná, as famílias beneficiadas, todas em situação de vulnerabilidade social, não pagarão nada pelos novos imóveis.

O prefeito Hilton Santin Roveda contou que o projeto de construção das novas casas e transferência das pessoas foi idealizado pela secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa. “As famílias já estão morando nas novas residências. Já tiramos as antigas casas para evitar que outras famílias ocupem e se coloquem em risco”, explicou.

TRABALHO INTEGRADO – Além de as obras terem sido executadas pela equipe da Cohapar, o projeto contou com a parceria da Copel e Sanepar no repasse subsidiado do material e da mão de obra para a instalação dos sistemas de energia elétrica, água e esgoto. A administração municipal também contribuiu com a cessão do terreno a custo zero e obras de infraestrutura no entorno.

BALANÇO – Desde 2011, União da Vitória já recebeu R$ 41 milhões de investimentos do poder público para projetos habitacionais com a participação do Governo do Estado. Com a inauguração desta quarta-feira, já são 724 casas populares entregues na cidade e 28 na área rural do município no período.