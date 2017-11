União entre governo e município é fundamental, diz Fernanda

O diálogo com a população é um dos principais papéis das Câmaras nos municípios, de acordo com a secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, que representou o governador Beto Richa no 2.º Congresso Interestadual de Fortalecimento e União da Vereança. Perto de 500 vereadores e gestores municipais do Paraná participaram da abertura do evento em Curitiba.

A secretária lembrou que os avanços obtidos pelo Governo do Paraná e o caráter municipalista da gestão têm mudado a realidade das cidades. Em 2010, foram transferidos R$ 4,5 bilhões aos municípios pelo governo do estado e, no ano passado, R$ 8,2 bilhões.

“A relação entre governo e município, município e câmara de vereadores, é muito importante. Quando ocorre de forma tranquila, os efeitos para a comunidade são diretos e efetivos”, comentou Fernanda Richa. Ela lembrou que graças ao ajuste fiscal, o Governo do Estado tem investido em importantes programas sociais reduzindo em 57% a extrema pobreza no Estado.

O encontro foi promovido pela União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná (Uvepar) com apoio do Governo do Estado. A entidade representa as 399 Câmaras e os 3.854 vereadores paranaenses. No encontro, haverá palestras e cursos para capacitar parlamentares para preparar o vereador para atuar com mais qualidade no município, de acordo o presidente da Uvepar, Júlio César Makuch.

“Há muito tempo não víamos um governo tão próximo dos vereadores. Nossas reivindicações são ouvidas. Beto Richa é um governador de fácil acesso, sempre respeitou e atendeu os vereadores”, disse Makuch.