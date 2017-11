Governo libera recursos para obras na Unioeste

O Governo do Estado está investindo R$ 500 mil, por meio do Fundo Paraná, em obras de infraestrutura na Unioeste. O anúncio foi feito durante cerimônia nesta quarta-feira (22) no campus de Foz do Iguaçu da instituição.

A verba será destinada para projetos de reforma da universidade (blocos de salas, portões de acesso, telhado, rede elétrica), alarmes para a segurança do campus e novos equipamentos, como computadores e projetores multimídia.

O campus de Foz do Iguaçu da Unioeste conta com 12 cursos de graduação, cinco mestrados e um doutorado que atendem cerca de 1800 alunos.

“O Governo tem constantemente investido nas instituições. Isso demonstra o nosso compromisso com a qualidade das universidades tanto no que se refere a formação como das estruturas para o aprendizado”, afirmou o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes

Segundo o diretor-geral do campus de Foz Iguaçu, Fernando José Martins, esse investimento será importante para melhoria da estrutura da universidade. “Ao resolver essas demandas, garantimos um aumento significativo na qualidade da estrutura de ensino, beneficiando os nossos estudantes”, disse.

PRESENÇAS - Participaram da cerimônia o vice-reitor da Unioeste Moacir Piffer, o diretor-geral do campus de Foz da Unioeste Fernando José Martins; o diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Antonio Carlos Nantes e o coordenador do curso de hotelaria, Claudio Alexandre Souza.