Copel apresenta Projeto ODS Paraná em evento do Pacto Global

A Copel apresentou nesta terça-feira (21) em Quito, no Equador, o Projeto Integrado ODS Paraná, que tornou o Estado o primeiro do mundo a buscar a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em seus 399 municípios. O convite para a apresentação foi feito pela Rede Latino-americana do Pacto Global das Nações Unidas.

Liderado pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social – Cedes, o projeto conta com parcerias multissetoriais e foi destaque durante o encontro de alto nível do Pacto Global que reconheceu as iniciativas mais relevantes para a implementação da Agenda ONU 2030 na América Latina.

“A Copel teve em Quito a missão de apresentar os avanços do Governo do Paraná em relação aos ODS e para demonstrar como a Companhia está incorporando os ODS nas estratégias de negócios”, destacou o presidente da empresa Antônio Guetter. “Como empresa signatária fundadora do Pacto Global e protagonista do Programa Cidades do Pacto Global no Brasil, a Copel tem plena noção de que, ao adotar plataformas internacionais de sustentabilidade, gera impacto positivo no posicionamento e na valoração da empresa junto ao mercado”.

COPEL E OS ODS – Para a superintendente de Meio Ambiente e Responsabilidade Social da Copel, Jocéli Bogusz, que apresentou o projeto do Paraná em Quito, o engajamento da companhia com a Agenda ONU 2030 vai muito além das questões relacionadas à imagem e responsabilidade social.

“As plataformas globais relacionadas ao desenvolvimento sustentável são ferramentas importantes que a Copel está incorporando ao seu core business e cadeia de valor e se refletem nos seus indicadores de desempenho, como o ISE Bovespa, entre outros”.

Ela também citou como exemplo a ancoragem, pela Copel, do Centro do Programa Cidades do Pacto Global da ONU para a Região Sul do Brasil, em parceria com Cedes e Paranacidade.

“Essas ações estão sendo internalizadas em nosso planejamento estratégico e indicadores. Estamos também desenvolvendo projetos a partir da plataforma do Programa Cidades para vencer desafios complexos para atingimento das metas dos ODS que necessitam de uma atuação sistêmica e multissetorial”, complementou Jocéli.

PROJETO ODS PARANÁ – Elogiado publicamente pelo diretor do Pacto Global para a América Latina, Javier Cortes, o projeto integrado de localização dos ODS no Estado do Paraná contempla seis iniciativas: integração, estratégias e ações de municipalização dos ODS no Estado; capacitação de gestores municipais para implementação dos ODS; alinhamento do orçamento do Estado com os ODS; definição de indicadores elegíveis; desenvolvimento de soluções tecnológicas (Business Inteligence e site de boas práticas); e estabelecimento modelo de controle externo baseado em ODS.

As metas da equipe do projeto para este ano consistem em finalizar a adesão de todos os municípios paranaenses à Agenda ONU 2030/ODS, enviar versão digital da cartilha de implementação e correlacionar os ODS na previsão orçamentária de 2018.

Em 2018, as ações previstas referem-se à capacitação de gestores municipais nas 19 associações regionais de municípios e integração com a metodologia utilizada nas contas do governo; elaboração do relatório estadual ODS anexado ao relatório de prestação de contas do governo exercício de – 2017 – contendo informações, avaliação e recomendações quanto à adoção de indicadores, ao estabelecimento de metas e à metodologia de cálculo do orçamento ODS; elaboração da previsão orçamentária de 2019, que será primeiro orçamento temático do Estado; e apoio para estabelecimento de projetos correlacionados com os ODS.

As principais metas para 2019 são: monitoramento e avaliação da incorporação dos ODS, operação do BI (Business Inteligence) e produção do relatório anual de avaliação a ser enviado para a ONU.

A rede de parceiros multissetoriais do Projeto ODS Paraná é composta pelas seguintes organizações: Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social – Cedes, Secretarias de Estado da Fazenda, Desenvolvimento Urbano, Planejamento e Assuntos Estratégicos, além do Paranacidade, Ipardes, Celepar, Tribunal de Contas do Paraná, Assembleia Legislativa, Copel, Sanepar, Virtu Educação e Pesquisa, Itaipu, Movimento ODS Paraná, Associação dos Municípios do Paraná e Confederação Nacional de Municípios. Conta ainda com apoio e reconhecimento internacionais do Programa Cidades do Pacto Global, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e da Organização Mundial da Família – todos ligados às Nações Unidas.