Importância da reforma da previdência é consenso entre Estados

A importância da reforma da previdência e os seus impactos nos cofres públicos foram discutidos numa reunião do presidente Michel Temer com governadores no fim da manhã desta quarta-feira (22) no Palácio Alvorada, em Brasília. A vice-governadora Cida Borghetti participou do encontro em nome do Governo do Paraná, que teve a presença de representantes de 17 Estados.

Segundo a vice-governadora, a expectativa do Governo Federal é colocar o projeto da reforma da previdência em votação no Congresso Nacional ainda neste ano. “O presidente, de uma forma muito democrática, pediu o apoio dos governadores e de suas bancadas para aprovação. Ficou muito claro esse consenso de que é extremamente importante para o Brasil a reforma ser aprovada o mais rápido possível”, afirmou.

Cida Borghetti disse que a reforma da previdência é uma necessidade urgente do País e defendeu o amplo diálogo sobre a proposta. “É uma questão que precisa ser revolvida. Há um consenso entre todos os governos da importância da aprovação desta matéria”, disse. Segundo ela, a medida contribui para recuperar a capacidade de investimentos de Estados e municípios.

A vice-governadora relatou as medidas de ajuste fiscal que ajudam o Governo do Paraná a atravessar a crise com equilíbrio fiscal, mantendo compromissos em dia e investindo, mas ressaltou que todos as instâncias de governo devem estar atentas à crescente despesa previdenciária que afeta as contas do setor público como um todo.

O relator da reforma, deputado Arthur Maia, fez uma apresentação dos principais pontos do texto ao presidente Temer e aos governadores e vice-governadores. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Trabalho, Ronaldo Nogueira também participaram da reunião.

IDENTIDADE – A pedido do governador Beto Richa, a vice-governadora Cida Borghetti solicitou ao presidente Michel Temer e aos governadores a criação de um grupo de trabalho entre os Estados para acelerar na criação do Documento Nacional de Identificação (DNI), que unifica RG e CPF em um único número.

Na semana passada o Governo do Paraná e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) assinaram um convênio para integrar suas bases de dados biográficos e biométricos para validação de identificação dos cidadãos e emissão de carteiras de identidade.



BOX

Cida recebe medalha do Mérito Legislativo na Câmara Federal

A vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, recebeu nesta quarta-feira (22), em Brasília, a medalha do Mérito Legislativo, uma das maiores condecorações do Congresso Nacional.

A homenagem foi entregue pelo presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia e pela deputada paranaense Leandre, que indicou Cida pelo trabalho à frente da Comissão Especial que aprovou o Marco Legal da Primeira Infância, entre 2012 e 2014.

“Fizemos seminários, encontros e muitas reuniões com especialistas brasileiros e estrangeiros. Hoje, o Brasil possui a lei mais avançada no mundo na proteção às crianças de zero a seis anos. Investir na primeira infância é o caminho para a formação de cidadãos de bem e de uma sociedade mais justa e igual”, afirmou a vice-governadora ao receber a homenagem.