Identidade Jovem beneficiará mais de 7 mil jovens em Colombo

A partir de agora, cerca de sete mil jovens entre 15 e 29 anos do município de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, vão poder se beneficiar do programa Identidade Jovem. O projeto foi apresentado na terça-feira (21) pela Assessoria Especial para a Juventude, que explicou aos presentes os benefícios que o programa garante.

O Identidade Jovem permite acesso aos jovens de baixa renda a benefícios de meia-entrada para eventos culturais, esportivos e de lazer, além de reservar duas vagas gratuitas e duas com desconto nos veículos do sistema de transporte coletivo interestadual. Trata-se de um dos maiores programas de benefícios do governo federal e está sendo implementado pela Governo do Paraná em todo estado, com o apoio das prefeituras municipais.

“No Paraná, existem mais de 800 mil jovens aptos a utilizar esse benefício, e o esforço da Assessoria de juventude é o de levar esta informação ao maior número de jovens paranaenses para que eles saibam que o ID Jovem é um direito e traz benefícios reais para quem utiliza”, afirmou Edson Lau Filho, Assessor Especial e Juventude.

Para participar do programa, que atende jovens com renda familiar de até dois salários mínimos, é necessário realizar a emissão do cartão de identificação, no site www.caixa.gov.br/idjovem ou através de aplicativo no celular, e estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) tendo o seu NIS (Número de identificação Social), que deve estar atualizado há pelo menos 24 meses.

“Os jovens e adolescentes do município podem contar com uma forma de garantir estes benefícios. Vamos ampliar a divulgação sobre o ID Jovem para apresentar as informações a nossa população, permitindo que mais pessoas tenham acesso ao programa, mesmo para aqueles que não são estudantes”, destacou Marcio Strapasson, Secretário Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude.

PRESENÇAS - Também participaram do evento de lançamento, o vice-prefeito de Colombo, Sérgio Pinheiro; o coordenador de Políticas para a Juventude de Colombo, Marcelo da Silva Francisco; a coordenadora do Programa ID Jovem do Governo do Paraná, Letícia Trento Comin; o diretor do Colégio Estadual Genésio Moreschi, Roger Rodrigues, entre outras autoridades locais e lideranças da juventude.