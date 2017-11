Secretaria da Cultura promove Mostra de Arte Popular

A Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) promove nos dias 1 e 2 de dezembro a Mostra de Arte Popular do Paraná. Mesas redondas, palestras, debate, feira de artesanato, apresentações de congada, escola de samba, fandango, folia de reis e viola caipira compõem a programação do evento, que acontecerá no Museu Oscar Niemeyer (MON). A entrada é gratuita.

Na sexta-feira, dia 1º de dezembro, líderes de grupos culturais, pesquisadores, professores universitários, representantes do governo do Estado, do Conselho Estadual de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais do Paraná (CPICT/PR) e do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (CONSEPIR) se reúnem no Seminário de Arte Popular para debater a importância das festas, as dificuldades e demandas dos grupos e a relação da tradição popular com os diversos setores da sociedade, como a escola, a mídia e os órgãos públicos. O evento será das 9h às 18h no Auditório Poty Lazzarotto. Interessados em receber certificado de participação devem se inscrever pelo site www.cultura.pr.gov.br.

“A proposta do seminário é dar voz aos mestres e listar sugestões que possam contribuir para futuras ações da Secretaria de Estado da Cultura no sentido de apoiar as culturas populares do Paraná”, comentou o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani.

MÚSICA - Já no sábado, dia 2, as atividades se concentram no Parcão do MON, com shows no palco externo, e na Feira de Artesanato, exposta no Salão de Eventos. A programação inicia com apresentação da Orquestra Paranaense de Viola Caipira, de Cascavel, às 11h e segue até as 19h com apresentações de Fandango Caiçara com o Grupo Mandicuera, Congada da Lapa, Folia de Reis com o grupo Mensageiros da Paz e encerra com a Escola de Samba Mocidade Azul, de Curitiba. Haverá food trucks comercializando bebidas e alimentos nos dois dias de evento.

A coordenadora de Ação Cultural da SEEC, Ingrid Bozza, explica que parte dos grupos que vão se apresentar na mostra foi selecionada no Prêmio Arte Paraná – Terceira Edição. “Este edital foi especialmente dedicado à cultura popular, uma forma de incentivar e promover os grupos paranaenses que mantêm vivas essas tradições”. Foram selecionados e premiados grupos de Fandango, Folias e Hip Hop para 25 apresentações em várias cidades do Estado.

A Mostra de Arte Popular atende a Lei Estadual 19.011/2017, que instituiu o Dia Estadual do Fandango em 29 de novembro e a Semana Estadual de Fomento ao Fandango, com início na mesma data.

Serviço

Mostra de Arte Popular do Paraná

1º de dezembro de 2017 das 9h às 18h

2 de dezembro de 2017 das 10h às 20h

Museu Oscar Niemeyer. Rua Marechal Hermes, 999. Curitiba/PR

Informações: cac@seec.pr.gov.br | (41) 3321-4779

www.cultura.pr.gov.br