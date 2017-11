Mostra abre comemorações dos 55 anos da Sanepar

A exposição anual de fotografia do Museu do Saneamento abre na sexta-feira (24), Dia do Rio, às 9 horas, em Curitiba. Neste ano o tema da mostra é Sanepar - 55 Anos, iniciando as comemorações de aniversário da companhia. As imagens foram selecionadas em um concurso interno entre os empregados.

As 12 fotos premiadas concorreram com quase 200 imagens inscritas. Os ganhadores são funcionários da ativa lotados em diversas áreas - cinco da Capital e os demais de Apucarana, Araucária, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Santo Antônio da Platina e São Mateus do Sul.

No evento serão entregues os certificados para os vencedores e o diretor de Meio Ambiente da Sanepar, Glauco Requião, vai sortear o tema para o próximo concurso.

A atividade é promovida anualmente pela empresa. O Concurso Cultural de Fotografia da Sanepar abre todo dia 23 de janeiro em comemoração à data em que foi fundada a Sanepar. A cerimônia de premiação e a abertura da exposição ocorrem em novembro, em comemoração ao Dia do Rio.

Confira os vencedores do Concurso de Fotografia Calendário 2018: 55 anos de Sanepar (ordem alfabética):

1. Claudemir Lucio Defendi – Maringá

2. Dayse Cristina Onuki – Curitiba

3. Dulcineia Batista de Carvalho Tomaz – Londrina

4. Elton Rodrigues dos Santos – Curitiba

5. Fabrício Castilho Haesbaert – Curitiba

6. Gabriel Konol Júnior – São Mateus do Sul

7. Lauro Miguel Folkuening – Ponta Grossa

8. Pedro Henrique Vogt Silveira – Araucária

9. Rafael Corsini Augusto – Santo Antonio da Platina

10. Ronaldo Adriano dos Santos Barreto – Curitiba

11. Vinícius Alberto Adorno Vasílio – Apucarana

12. Vivian Cristina Tozin Watanabe – Curitiba

Serviço:

Abertura da exposição Sanepar: 55 Anos e premiação dos vencedores do concurso de fotografia

Data: 24/11 (sexta-feira)

Horário: 9h

Local: Museu do Saneamento - Rua Engenheiro Antonio Batista Ribas, 151 - Tarumã - Curitiba