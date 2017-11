Sorteio do Nota Paraná premia Apaes de Arapongas e Terra Rica

Mais duas entidades são premiadas pelo Programa Nota Paraná. No sorteio de novembro, as Apaes de Arapongas (Norte) e de Terra Rica (Noroeste) receberam dois dos três maiores prêmios. A de Arapongas foi a grande vencedora, ganhando R$ 50 mil. A Apae de Terra Rica foi contemplada com R$ 20 mil. A dona de casa Leila Lilian Hass Schebeski, de Ponta Grossa, ganhou R$ 30 mil.

O ganhador do prêmio de R$ 120 mil do sorteio de outubro, Renato Augusto do Reis, que não pôde comparecer à entrega no mês passado, também recebeu seu cheque nesta solenidade.

Richa ressaltou que o Governo do Estado é um grande apoiador das Apaes paranaenses, e que o programa Nota Paraná reforça esta parceria. “Aproveito a oportunidade para reafirmar a nossa disposição de fortalecer as Apaes e tornar o trabalho tão bonito dessas entidades um pouco mais fácil, com a presença do poder público”, afirmou.

“O Nota Paraná foi um dos itens do ajuste fiscal e se tornou um programa de grande credibilidade, em que todos ganham”, ressaltou o governador. “Com ele, reduzimos a carga tributária individual, combatemos a concorrência desleal e a sonegação fiscal e, aumentando as receitas do Estado, traz mais benefícios aos paranaenses. São mais serviços públicos de qualidade e mais obras nos municípios”, salientou.

O secretário estadual da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, destacou que dos cerca R$ 720 milhões que já foram devolvidos aos contribuintes, aproximadamente R$ 47 milhões beneficiaram as entidades sociais cadastradas no programa. “Entre as entidades, estão todas as Apaes do Estado, que estão envolvidas neste programa. Isso tem propiciado a elas receberem um recurso adicional para fazer coisas muitos importantes para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que mais necessitam”, disse.

GANHADORES – Inscrita no programa desde março do ano passado, a Apae de Arapongas já arrecadou mais de R$ 330 mil entre premiações e créditos do Nota Paraná. Os recursos têm sido essenciais para a manutenção do atendimento diário aos 380 alunos entre zero e 60 anos de idade atendidos pela instituição, fundada em 1969.

Segundo Pedro Paulo Bazana, presidente da entidade, o valor de R$ 50 mil será usado para aquisição de um espaço que funcionará como sala de arte, além da compra de cadeiras de rodas e móveis. Outro destino certo para o recurso será o pagamento de uma cirurgia de visão para uma das alunas. “Esse dinheiro veio em uma hora maravilhosa. Esses recursos do Nota Paraná têm ajudado a cobrir os déficits da escola e são essenciais não só para a Apae de Arapongas como para as outras Apaes de todo o Paraná”, disse.

A Apae de Terra Rica, vencedora do prêmio de R$ 20 mil, atende 105 pessoas por dia. Elas recebem tratamentos de saúde como fonoaudiologia, fisioterapia, odontologia, além de aulas de equoterapia. Cadastrada no Nota Paraná desde abril do ano passado, a entidade tem a parceria do comércio local para captar notas fiscais, em 30 urnas espalhadas pela cidade, e garantir recursos para o pagamento de despesas fixas, como remédio, alimentação e o salário do corpo técnico, além de reformas de emergência.

Para o presidente Aguinaldo Rodrigues, o Nota Paraná tem contribuído não apenas com a instituição, como também com outras entidades do Estado que, graças a esses recursos, têm superado diversas dificuldades. “O Paraná teve a sorte de ter um governo que está ajudando as Apae e, principalmente, o programa Nota Paraná, que tem ajudado muito as entidades”, afirmou. O dinheiro da premiação deve ser usado para pagar o 13º salário dos funcionários, além de garantir a compra de material pedagógico para os pacientes atendidos.

FAMÍLIA EM FESTA – O Natal deste ano da dona de casa Leila Lilian Hass Schebeski, de 60 anos, moradora de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, será comemorado em dobro. O prêmio de R$ 30 mil chegou para coroar o nascimento de mais um neto. A ganhadora, matriarca de uma família de agricultores, foi incentivada pelos três filhos a sempre pedir o CPF na Nota. Quando recebeu a ligação, a princípio, achou que seria um trote. Apenas quando chegou em casa e conferiu o bilhete na internet foi que a desconfiança se transformou em alegria.

O prêmio, segundo Schebeski, deve garantir um Natal mais farto para a família. O valor que sobrar será guardado. “Vou continuar pedindo o CPF na nota e incentivar as participantes do bazar do clube das mães, do qual faço parte, para que façam o mesmo”, afirmou. “Meu conselho para quem ainda não se cadastrou é que faça isso o mais rápido possível. É um bom programa e um dia, quem sabe, pode ter uma oportunidade como esta”, disse.

R$ 700 MILHÕES – No mês de novembro o Nota Paraná ultrapassou a marca dos R$ 700 milhões devolvidos em créditos e prêmios e já conta com a participação de 1,836 milhão de pessoas cadastradas. O programa foi criado em agosto de 2015 e, de lá para cá, o número de consumidores que pedem nota fiscal nas compras de varejo aumenta, assim como os valores de créditos liberados.

Além destas, outras cinco instituições foram contempladas com um dos três maiores prêmios do Nota Paraná. Em outubro, a grande vencedora foi a Apae de Cascavel, que recebeu o primeiro prêmio de R$ 200 mil. No mês de setembro, um dos ganhadores foi o Asilo São Vicente de Paulo, de Maringá. Também já foram sorteados o Lar do Menor Siqueirense, de Siqueira Campos, a Associação de Assistência Social Evangélica, de Carambeí, e a Rede Feminina de Combate ao Câncer de União da Vitória.

IPVA – Outra marca importante registrada em novembro foi o fato de que mais de um milhão de participantes já solicitaram o resgate de créditos. Esse número deve aumentar até o fim do mês, porque os participantes têm até o dia 30 de novembro para destinar os créditos e prêmios acumulados no programa para o pagamento do IPVA de 2018. “Não percam essa oportunidade, que vai até o dia. Nós temos que processar os créditos para o pagamento que inicia em janeiro”, explicou Mauro Ricardo.

É possível efetuar tanto o pagamento total como parcial do IPVA e não há limite de valor a ser utilizado. Para fazer a transferência, o participante do programa deve acessar a conta do Nota Paraná e clicar na aba “minha conta corrente” e no menu “utilização de crédito”. Em seguida, clicar na opção “Transferir crédito para pagamento de IPVA – Exercício 2018” e seguir as instruções.

Para utilização, os créditos deverão estar na conta do Nota Paraná do proprietário do veículo. O CPF cadastrado no Nota Paraná deve ser o mesmo do dono do automóvel. O IPVA de mais de um veículo de um mesmo proprietário pode ser pago com os créditos.

Se o contribuinte optar pelo uso do crédito e não tiver o valor suficiente para quitar integralmente o imposto, a Secretaria de Estado da Fazenda enviará um boleto com a diferença, para que o pagamento seja complementado em 2018. Se a diferença for quitada à vista, será possível aproveitar o desconto de 3% que vai ser oferecido aos contribuintes do IPVA.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade a secretária estadual da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa; o vice-presidente do Movimento Pró-Paraná, Rafael de Lala Sobrinho; o diretor de Relações Institucionais da Fecomércio, Walter Xavier; prefeito de Terra Rica, Julio Cesar Leite; e a vice-prefeita Ana Marta Salomão; a presidente da Federação das Apaes do Estado do Paraná, Neusa Soares de Sá; e o deputado estadual Márcio Pauliki.