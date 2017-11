Cida Borghetti se reúne com Raquel Dodge em Brasília

A vice-governadora do Paraná Cida Borghetti se reuniu nesta terça-feira (21), em Brasília, com a Procuradora-geral da República (PGR), Raquel Dodge. Elas debateram a integração de sistemas e ações conjuntas para ampliar o combate à violência doméstica e o apoio às vítimas.

“É um tema que precisa ser enfrentado todos os dias. O Paraná possui iniciativas de sucesso e quer contribuir com o Brasil no combate à violência contra a mulher e contra as famílias”, disse Cida Borghetti.

O assunto será tema de um Seminário Internacional Brasil-União Europeia no Enfrentamento da Violência Doméstica nesta quarta-feira (22) na capital federal. Organizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o evento vai discutir questões relativas ao apoio às vítimas e analisar experiências de sucesso de países europeus, entre eles Lituânia, Itália e Portugal.

VOCÊ PODE MAIS - A vice-governadora aproveitou a audiência para convidar a procuradora-geral a participar, na próxima segunda-feira (27), do lançamento da campanha “Você Pode Mais”, da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social. Com ações informativas e educativas, o objetivo da iniciativa é dar visibilidade às violências que nem sempre são enxergadas.

A deputada federal italiana, Renata Bueno, e a conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Maria Tereza Uille Gomes, também participaram da reunião.