Richa confirma mais R$ 100 milhões para 250 municípios

O governador Beto Richa confirmou nesta terça-feira (21) mais R$ 100 milhões para cerca de 250 municípios investirem em melhoria urbana, agricultura, esporte, caminhões para coleta seletiva de lixo, obras de combate à erosão. Do total, R$ 63,7 milhões são de recursos a fundo perdido. Outros R$ 36,3 milhões são em financiamento junto ao Estado. Os convênios e as autorizações para financiamento foram assinados em solenidade no Palácio Iguaçu, com a presença dos prefeitos e lideranças.

“Essa parceria entre o Governo do Estado e os municípios vem se fortalecendo a cada dia. Praticamente todas as semanas repassamos recursos para os prefeitos, garantindo mais qualidade de vida para os paranaenses”, disse Richa. “Vale lembrar que só conseguimos destinar recursos graças ao ajuste fiscal iniciado há dois anos, que nos permite ampliar o percentual de investimentos nas cidades do Estado”, complementou.

Para o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, essa parceria tem dado certo, também, por causa da qualidade dos gestores municipais do Paraná. “Temos uma leva de prefeitos muito competentes. Eles nos apresentam bons projetos, discutidos antes em audiência pública com a população, que cumprem os requisitos do governo estadual”, afirmou Rossoni.

SETORES - Com a Secretaria do Desenvolvimento Urbano são convênios com 58 municípios, que somam R$ 20,84 milhões, para projetos de pavimentação e outras melhorias urbanas. “Recursos importantes farão a diferença neste momento de crise, além de dar aos municípios a possibilidade de tocar as obras do dia a dia”, disse o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega.

Além disso, 24 municípios tiveram financiamentos autorizados para compra de equipamentos rodoviários, caminhões caçamba, retroescavadeiras para obras de infraestrutura urbana. Os recursos são do Sistema de Financiamento aos Municípios, operacionalizado pela Fomento Paraná, em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Urbano.

MEIO AMBIENTE - Dentro do Programa Sistema Integrado de Coleta Seletiva (Reciclo Paraná), foram assinados convênios com o Instituto Águas Paraná para compra de caminhões adequados para a coleta seletiva. O valor chega a R$ 22,91 milhões. “Nossa meta, até o final do ano, é entregar 229 caminhões aos municípios do Paraná”, disse Iram de Rezende, diretor-presidente do Instituto.

Além disso, o Águas Paraná repassará 44 mil metros de tubos de concreto, de diversos diâmetros, para obras de saneamento e drenagem do Programa de Controle de Erosão. São beneficiados 118 municípios, no valor aproximado de R$ 15,8 milhões.

Um dos municípios é Pérola, que vai receber 500 tubos. “Vêm em boa hora para, pois as chuvas já formaram até uma cratera na entrada da cidade”, disse o prefeito Darlan Scalco. “Vamos fazer uma galeria no local afetado para canalizar a água das chuvas para um córrego”, relatou.

AGRICULTURA E ESPORTE - Os convênios com a Secretaria de Estado da Agricultura somam R$ 3,56 milhões, com 34 municípios. As prefeituras vão comprar veículos e equipamentos agrícolas, como carretas, ensiladeiras, semeadeiras, tratores, pulverizadores; além de pavimentação com pedras irregulares. Também há convênios com a Secretaria de Estado de Esporte e Turismo, para a construção de academias ao ar livre, que somam R$ 150 mil.

O município de Cruzeiro do Oeste, no Noroeste, assinou convênio para a implantação de duas academias. “Elas vão ser instaladas no bairro Jardim Cruzeiro, o maior da cidade”, disse o prefeito, Hedilberto Villa Nova Sobrinho. “Estamos muito felizes com isso, pois estávamos esperando há bastante tempo”, complementou.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni; os secretários de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, e do Esporte e Turismo, Douglas Fabrício; a presidente da Provopar, Carlise Kwiatkowsk; o diretor-presidente da Copel, Antonio Sergio de Souza Guetter; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano; o o deputado federal Evandro Roman; e os deputados estaduais Luiz Claudio Romanelli, Tiago Amaral, Márcio Paulik, Alexandre Guimarães, Jonas Guimarães, Paulo Litro, Hussein Bakri, Wilmar Reichembach, Alexandre Curi, Marcio Nunes, Cistina Silvestri, Rubens Recalcatti, Elio Rusch, Guto Silva, Stephanes Junior, Missionário Ricardo Arruda, Pastor Edson Praczyk e Adelino Ribeiro.

